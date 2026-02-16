Polémica en las Hogueras por la creación de un nuevo racó en la Explanada de Alicante

La Explanada de Alicante se ha convertido este fin de semana en el centro del debate foguerer. La creación de un nuevo racó, denominado "Racó Mediterrani" y asociado a la hoguera Explanada, ha generado, según denuncia este lunes Compromís, preocupación entre asociaciones culturales, vecinales y festeras, que cuestionan la compatibilidad entre la expansión de los espacios festivos y la preservación del patrimonio de la ciudad.

La polémica se intensificó cuando la comisión publicó en redes sociales los planos del nuevo racó, señalando que se trata de "un espacio pensado para disfrutar las Hogueras con calidad, buen ambiente y una distribución que garantiza comodidad y movilidad durante toda la noche", invitando a los alicantinos a elegir dónde pasar las fiestas.

Compromís exige informes sobre la viabilidad patrimonial

En este sentido, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha explicado que diferentes asociaciones le han trasladado su preocupación por la instalación de este macro racó, que se extendería desde la Rambla hasta la Concha. "La Explanada está protegida como BIC y por eso hemos exigido a la Conselleria de Cultura, a la Dirección Territorial que emita un informe, para ver si es compatible la protección de nuestro patrimonio como es La Explanada, con este tipo de actividades comerciales, de ocio y festeras. Entendemos que les Fogueres deben tener su racó, pero, por favor, vamos a intentar salvaguardar nuestro patrimonio, que nos queda poco", señaló Mas.

Mas insistió en que la preservación del patrimonio debe ser prioritaria, aunque haya espacio para la actividad festera. "Creo que entre todos podemos buscar una solución para proteger el patrimonio y hacer compatible la actividad festera, muy arrelada en nuestra ciudad y que es parte nuestra historia, nuestra identidad, siempre y cuando se proteja nuestro patrimonio", apuntó-

La hoguera Explanada justifica el nuevo racó

Por su parte, Manuel García, presidente de la hoguera Explanada, defiende la instalación del Racó Mediterrani argumentando que la medida se ajusta a la normativa municipal vigente y responde a la prohibición de los mesones-bar, que la comisión tenía hasta el año pasado ubicado en el paseo. "Actualmente, contamos con un racó cercano al Palas y este año queremos montar un segundo, que un espacio en la zona del auditorio de la Concha hasta Canalejas. Todo ha sido solicitado con el visto bueno del Ayuntamiento y cumple con la normativa. Somos muy cuidadosos con la protección del suelo y tomamos medidas extras porque sabemos dónde estamos y cuál es la importancia de preservar la zona", afirmó García.

El presidente de la comisión aseguró que la ampliación busca mantener los ingresos de la comisión ante el salto a la categoría Especial y la limitación del mesón-bar, que suponía una gran fuente de ingresos. "Todo el espacio que ocupamos con nuestra comisión lo protegemos el doble que si fuera un espacio habitual, cumplimos con todas las exigencias y no debe haber ningún problema con este segundo racó porque somos conscientes de donde estamos", apuntó el presidente de Explanada.

La regulación de los racós establece que, a partir de 2026, solo las comisiones que planten en Segunda categoría podrán disponer de dos racós. Para acceder a dos racós y un mercadillo, la comisión deberá estar en Primera, y para tres racós y un mercadillo, en Especial. Además, se prohíben los mesones-bar en todos los distritos. Este año, la comisión de Explanada ha logrado ascender a categoría Especial, junto a Alfonso el Sabio y Calvo Sotelo, igualando un récord histórico que no se alcanzaba desde 2013. En total, trece comisiones competirán en la máxima categoría de las Hogueras.