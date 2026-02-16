Las restricciones a la hostelería por el viento podrán variar con cada alerta en Alicante

La ciudad de Alicante vive prácticamente instalada en la alerta amarilla desde hace una semana. Los fuertes vientos han provocado de forma continuada el cierre de parques y jardines, junto con la suspensión de mercadillos municipales y celebraciones como las de carnaval. Además, han motivado también la prohibición de instalar las terrazas de los negocios de hostelería, lo que ha llevado al sector a reclamar mayor previsión y avisos con antelación. No obstante, desde el Ayuntamiento descartan que estas restricciones se vayan a aplicar de forma recurrente cada vez que la Aemet dé la voz de alarma, sino que dependerán en cada ocasión de la decisión del comité de expertos.

Esta situación, con actualizaciones diarias de las órdenes municipales, generó controversia entre los hosteleros, que reclamaban que la limitación se llevase a cabo de forma general para evitar "injusticias" entre los distintos negocios. El Ayuntamiento respondió y, este mismo lunes, ordenó mantener los veladores recogidos en todo el término municipal y a lo largo de toda la jornada. Preguntadas sobre si esta decisión se adoptará cada vez que haya alerta amarilla, fuentes municipales han señalado a INFORMACIÓN que "las medidas de seguridad se adoptan en el Cecopal a partir de las propuestas técnicas de los jefes de Bomberos, Policía Local y Protección Civil". Por estos motivos, la prohibición de instalar terrazas no será una condición que se repita de forma sistemática con la alerta amarilla (como sí ocurre con el cierre de parques y jardines) sino que podrá variar en cada situación, en función de los motivos de la alerta (lluvias, viento...) así como de su intensidad esperada.

Colas en un establecimiento hostelero de Alicante, con la terraza recogida por la alerta amarilla. / Alejandro J. Fuentes

Al respecto, el sector pide dos cuestiones esenciales: igualdad y compensaciones. Javier Galdeano, presidente de la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa), ha defendido que cree que "se debe garantizar que las medidas que se adopten sean iguales para todos" por lo que "no puede permitirse que haya diferencia de trato entre unos y otros". Al respecto, Galdeano pide que la normativa se aplique de forma general y, dentro de lo posible, con el mayor periodo de aviso posible, siempre supeditado a las condiciones atmosféricas.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante, Gabriela Córdoba, insiste en la necesidad de revisar la normativa municipal para permitir "la instalación de cerramientos y estructuras de protección en torno a las mesas y sillas de los locales", lo que permitiría su uso incluso en condiciones meteorológicas adversas. Además, solicita que se estudie la posibilidad de fijar "compensaciones horarias" cuando pase el temporal.

Cumplimiento a medias

Alicante encaró este lunes una nueva jornada en alerta amarilla por las fuertes rachas de viento, con restricciones generales para la hostelería y el cierre de parques y jardines, entre otros espacios públicos. Una serie de medidas que el sector y los peatones acogieron con respuesta dispar. Tras las protestas de los hosteleros el pasado fin de semana, que criticaban que la clausura de terrazas no se llevó a cabo de forma general y reclamaban mayor control para evitar "injusticias", el Ayuntamiento publicó este lunes una orden de Alcaldía con las restricciones vigentes durante la alerta amarilla.

En este sentido, se mantuvo la suspensión del montaje de veladores y se recordó que el mobiliario deberá recogerse en el interior de los locales, a excepción de aquellos que no pudieran tenerlo dentro por cuestiones de funcionamiento, en cuyo caso deberá ser convenientemente apilado y asegurado junto a la fachada del propio local.

Turistas incumplen el precinto para hacerse imágenes en la plaza de Gabriel Miró. / Alejandro J. Fuentes

Tras la orden general, el sector hostelero acató las medidas dando lugar a estampas inusuales como la de la calle Mayor, habitualmente "conquistada" por la hostelería, que estuvo despejada y libre para el paseo de los peatones. Misma imagen que se replicó en distintos puntos donde frecuentemente se instalan veladores, como la Explanada, la plaza de Gabriel Miró, la del Ayuntamiento o el portal de Elche.

Eso sí, la prohibición de acceder a parques y jardines (clausurados al igual que los castillos de Santa Bárbara y San Fernando) no estuvo siendo respetada al mismo nivel que la que afecta a la hostelería. Este lunes, la Explanada lucía el mismo aspecto que cualquier día sin alerta, con cientos de personas paseando por sus teselas. Vecinos y turistas ignoraron los precintos (algunos de ellos ya rotos) y accedieron a la zona interior del paseo, pese al riesgo por el elevado número de palmeras.

Mismos comportamientos se repitieron en la plaza de Gabriel Miró, donde los visitantes no quisieron perder la oportunidad de hacerse una foto en el interior de la misma. Algunos, incluso acompañados por niños, ignoraron el cierre de la zona para recorrer el espacio clausurado, bajos los árboles de grandes dimensiones.