Restricciones por el viento en Alicante: la hostelería cumple, los peatones no tanto

Alicante encara este lunes una nueva jornada en alerta amarilla por las fuertes rachas de viento, con restricciones generales para la hostelería y el cierre de parques y jardines, entre otros espacios públicos. Una serie de medidas que el sector y los peatones han acogido con respuesta dispar.

Tras las protestas de los hosteleros el pasado fin de semana, que criticaban que la clausura de terrazas no se llevó a cabo de forma general y reclamaban mayor control para evitar "injusticias", el Ayuntamiento ha publicado este lunes una orden de Alcaldía con las restricciones vigentes durante la alerta amarilla.

Colas en un establecimiento hostelero de Alicante, con la terraza recogida por la alerta amarilla. / Alejandro J. Fuentes

En este sentido, se mantiene la suspensión del montaje de veladores y se recuerda que el mobiliario deberá recogerse en el interior de los locales, a excepción de aquellos que no pudieran tenerlo dentro por cuestiones de funcionamiento, en cuyo caso deberá ser convenientemente apilado y asegurado junto a la fachada del propio local.

Tras la orden general, el sector hostelero ha acatado las medidas dando lugar a estampas inusuales como la de la calle Mayor, habitualmente "conquistada" por la hostelería, hoy despejada y libre para el paseo de los peatones. Misma imagen que se ha replicado en distintos puntos donde frecuentemente se instalan veladores, como la Explanada, la plaza de Gabriel Miró, la del Ayuntamiento o el portal de Elche.

Turistas incumplen el precinto para hacerse imágenes en la plaza de Gabriel Miró. / Alejandro J. Fuentes

Eso sí, la prohibición de acceder a parques y jardines (clausurados al igual que los castillos de Santa Bárbara y San Fernando) no está siendo respetada al mismo nivel que la que afecta a la hostelería. Este lunes, la Explanada lucía el mismo aspecto que cualquier día sin alerta, con cientos de personas paseando por sus teselas. Vecinos y turistas han ignorado los precintos (algunos de ellos ya rotos) y han accedido a la zona interior del paseo, pese al riesgo por el elevado número de palmeras.

Mismos comportamientos se han repetido en la plaza de Gabriel Miró, donde los visitantes no han querido perder la oportunidad de hacerse una foto en el interior de la misma. Algunos, incluso acompañados por niños, han ignorado el cierre de la zona para recorrer el espacio clausurado, bajos los árboles de grandes dimensiones.