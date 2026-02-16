El rincón de Alicante que dejó sin palabras a una argentina "enamorada" de la ciudad

La experiencia de emigrar a España y elegir ciudad para empezar de nuevo es el eje de una de las entrevistas publicadas en el canal de YouTube Pastor Comunica, un espacio dedicado a orientar a quienes quieren dar el paso de instalarse en el país. Bajo el mensaje “¿Estás listo para vivir la emocionante aventura de emigrar a España?”, el canal aborda trámites legales, destinos recomendados y vivencias personales. En ese contexto, Marcela, una argentina afincada en Alicante, relata el rincón de la ciudad que terminó por enamorarla.

“Espectacular lugar con mercadillo propio”, afirma desde el inicio de su intervención, cuando comienza a explicar por qué terminó eligiendo ese barrio para vivir. Su testimonio parte de la experiencia inicial al llegar a Alicante y de un error que, según reconoce, marcó sus primeros meses en la ciudad. “Nosotros cometimos el error de llegar e instalarnos en la calle Castaños, el centro propio donde se dan los tardeos”, cuenta. Marcela recuerda aquel periodo como una etapa de ruido, aunque reconoce que ahora "ya regularon un poco mejor para parar la música, el jaleo en la calle...”, explica. Esa intensidad de los primeros meses en la ciudad les llevó a replantearse dónde establecerse de forma definitiva cuando decidieron comprar vivienda.

Lugar céntrico y con todos los servicios

“Entonces, cuando fuimos a comprar el departamento buscamos un sitio que sea céntrico”, relata. La prioridad era mantener la cercanía con los principales puntos de la ciudad sin repetir la experiencia del bullicio permanente. Fue en ese proceso cuando descubrieron el rincón en cuestión. “Es céntrico porque yo estoy a cinco calles de Maisonnave que es una de las avenidas principales. Estoy super cerca de todo”, señala.

Coches aparcados junto a la plaza de Benalúa. / ALEX DOMÍNGUEZ

La argentina desgrana uno a uno los servicios que tiene a su alcance desde su vivienda. “Tengo los juzgados, el registro civil, extranjería, Renfe, el autobús, el bus para ir al aeropuerto, la terminal de autobuses”, enumera. En su relato insiste en la comodidad de tener las principales conexiones administrativas y de transporte a pocos minutos andando, algo que considera clave para quienes llegan desde fuera y necesitan resolver trámites.

La apertura por las tardes se queda en el Mercado de Benalúa de Alicante / Pilar Cortés

“Tienes todo a mano: centro médico, colegios, y estás del centro a 10 minutos”, añade. Para Marcela, esa combinación entre tranquilidad residencial y proximidad al corazón comercial y administrativo de Alicante es uno de los mayores atractivos del barrio. A ello suma la oferta comercial cotidiana. “También está el mercado y luego está el mercadillo todos los jueves y los sábados”, destaca, explicando cómo es la vida en el barrio.

El barrio elegido por Marcela es...Benalúa

Su entusiasmo culmina en una frase que resume su experiencia personal. “Te vendo Benalúa y ni siquiera te lo tengo que mostrar. Si te cuento todo esto te vienes a Benalúa”, concluye convencida.