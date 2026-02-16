Sanidad incluye las operaciones programadas en los servicios mínimos de la huelga de médicos para evitar cancelaciones

La nueva huelga de médicos, convocada para toda la semana en la provincia de Alicante (y en toda España), está provocando miles de cancelaciones de citas y pruebas, al igual que sucedió con las cuatro anteriores convocatorias de huelga. Aunque la Conselleria de Sanidad indica que hasta el miércoles no tendrá datos de lo que está ocurriendo, durante el paro de facultativos del pasado diciembre, que duró cuatro días, fueron 60.000 las consultas que tuvieron que ser reprogramadas en toda la Comunidad. El seguimiento medio fue del 15%, según el departamento que dirige Marciano Gómez.

Este paro semanal se repetirá una semana al mes hasta junio en demanda de mejoras salariales y laborales. El Comité de Huelga está formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) y no secunda el anuncio del acuerdo firmado días atrás entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos FSS-CCOO, UGT, CSIF y Satse para sacar adelante el borrador de Estatuto Marco que se ha estado negociando en los últimos meses.

El sindicato convocante cifra el seguimiento en más del 90 % y la conselleria en el 16,59 %

Listas de espera

Las consultas que se aplazaron en diciembre se tuvieron que poner en otra fecha y Sanidad dio un plazo inicial a los médicos de una semana para resolverlas. Un reto añadido para un sistema sanitario con demoras superiores a 15 días en Atención Primaria, más de 26.000 pacientes en listas de espera quirúrgicas y alrededor de 145.000 en consultas de especialidades. En la provincia de Alicante fueron una unas 20.000 citas y pruebas canceladas. Son pacientes que se quedaron sin poder visitar a su médico de familia, al especialista o que no pudieron realizarse una prueba programada, como una radiografía o una resonancia.

Además, unos 250 alicantinos que tenían una cirugía programada no pudieron pasar por el quirófano porque su cirujano o anestesista se sumaron al paro. Esto, según Sanidad, no ocurre esta vez al incluirse las cirugías programadas dentro de los servicios mínimos. Así no engrosarán las listas para operarse, de más de 26.000 pacientes, máxime sin tener ahora mismo módulos de refuerzo por las tardes.

Médicos a las puertas del Hospital de Sant Joan d'Alacant, este lunes / INFORMACIÓN

Atención Primaria

En cuanto a las citas en Atención Primaria, el seguimiento es desigual. Como ejemplo, el centro de salud de San Blas en Alicante tiene a ocho médicos y tres pediatrias en servicios mínimos que atienden básicamente urgencias. A la mayoría de pacientes que tenían cita en esta jornada se les insta a pedir número para el mostrador y que les asignen nueva fecha de consulta; aunque no son pocos los que, al conocer esta información que suministran básicamente celadores, prefieren marcharse y pedirla para otro día por la APP sin tener que esperar la cola.

En cambio, en otro centro con mucha población como La Florida las ausencias son más puntuales, y los que están de mínimos también dan preferencias a las urgencias.

En la aplicación GVASalut debe informarse de la incidencia de la huelga. El paciente puede llamar al centro sanitario en el que tuviese concertada la consulta (tanto en Atención Primaria como especializada), si quiere evitarse acudir al médico para nada.

En los asientos de algunos centros de salud hay escritos para que los lean los pacientes con el encabezamiento "Yo apoyo a mi médico", en el que se explica el porqué de las movilizaciones: guardias médicas seguras, reconocimiento profesional igual a mejor atención, jornada laboral compatible con una medicina de calidad, defender a los médicos es defender la salud o un estatuto marco propio para una sanidad más segura.

Datos opuestos

El CESM ha cifrado este lunes el seguimiento de los paros en un 90 %. En un comunicado del sindicato convocante se indica que "pese a los servicios mínimos abusivos impuestos por la Conselleria de Sanidad, que en la práctica casi son del 100 % informamos que la respuesta a la huelga en la Comunidad Valenciana, en las tres provincias, ronda cifras superiores al 90 % tanto en hospitales como en centros de salud".

"Ello demuestra que por más dificultades que nos pongan tanto por la conselleria, que se ha aliado con el Ministerio de Sanidad, como el propio ministerio, no nos van a doblegar porque pedimos lo que en justicia nos corresponde: un estatuto propio", añaden en el comunicado.

Sobre los servicios jurídicos han presentado un recurso contencioso-administrativo para la protección y tutela por la vulneración del derecho fundamental de huelga. Sin embargo, Sanidad informa de un seguimiento en la Comunidad Valenciana del 10,4 %; mientras que en la provincia de Alicante sube hasta el 16,59 %.

El colectivo médico celebrará una concentración el viernes de 12 a 13 horas en la plaza de la Montañeta de Alicante

Movilizaciones

Además, los médicos han celebrado movilizaciones a las puertas de los centros de trabajo de 11 a 11.30, sobre todo en los hospitales; que repetirán el miércoles. Este lunes han salido a las puertas de los hospitales Doctor Balmis de Alicante, Sant Joan, General de Elche, Vinalopó, Dénia, Marina Baixa en La Vila, Torrevieja o Alcoy.

El viernes se concentrarán en la plaza de la Montañeta de Alicante de 12 a 13 horas. Un día antes, manifestación unitaria a las 19 horas en València con un recorrido entre la Conselleria de Sanidad y la Delegación del Gobierno. Este pasado sábado ya se celebró una primera manifestación en Madrid, hacia donde partieron varios autobuses desde la Comunidad Valenciana.

Los pacientes empiezan a acostumbrarse a las huelgas de médicos, a los que entienden en sus demandas pues consideran que debería haber más personal para que no tuvieran que esperar tanto para conseguir una cita y que las agendas no estuvieran tan cargadas, pero creen que deberían avisarles por un mensaje de texto o vía whatsApp de estas convocatorias: aunque suelen estar al tanto por las noticias a veces caen en que tienen una cita el día anterior y saben que la van a perder.

Esta huelga es la quinta de facultativos en poco más de medio año. Hubo en junio, octubre y diciembre convocadas también por el Sindicato Médico y otra en enero por la agrupación sindicato médico Avanza Comunidad Valenciana.