Subdelegación, a la espera de que el Ayuntamiento de Alicante remita su propuesta sobre los fuegos artificiales de Hogueras

Sin tramitar formalmente. En este estado se encuentra la propuesta que el Ayuntamiento de Alicante anunció para que los fuegos artificiales de Hogueras volvieran a la playa de El Postiguet. Concretamente, el equipo de gobierno local planteó que el espectáculo pirotécnico se disparara a la altura del Paseíto Ramiro después de que en 2025 se disparara desde la pasarela del puerto, en la conocida como Zona Volvo.

La Subdelegación del Gobierno en Alicante debe aceptar la propuesta a través de la Dirección General de Costas. Sin embargo, el Ayuntamiento que lidera el alcalde Luis Barcala aún no ha resuelto los trámites para que la iniciativa sea evaluada. “A Costas no ha llegado ninguna solicitud”, informan desde Subdelegación.

Y así lo confirman también desde la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante, dirigida por Cristina Cutanda, que explican que “primero se tiene que reunir la mesa del jurado de los espectáculos pirotécnicos”, que según aseguran “será en las próximas semanas”, y “una vez se sepan los adjudicatarios de cada disparo y el día, con la cantidad de pólvora, la duración, etc., se podrá completar el expediente y enviarlo a la Subdelegación del Gobierno”.

Ubicación recuperada

El concurso de fuegos artificiales de Hogueras, que tendrá lugar entre el 25 y el 29 de junio, cambió de ubicación el año pasado debido a los trabajos de regeneración del litoral que afectaban al entorno del Cocó y por la construcción de un espigón que imposibilitaba los disparos.

El Ayuntamiento mantuvo el cambio pese a que las obras concluyeron antes de lo previsto, alegando que el contrato ya estaba licitado, y aquella decisión abrió una polémica con asociaciones vecinales y con empresarios hoteleros y hosteleros, que reclamaron el regreso al arenal por arraigo e impacto en la experiencia del certamen.

Más cerca

El Postiguet no es la Playa del Cocó, pero sí permite volver a la arena y acercarse, en la práctica, a la ubicación más habitual con la que durante décadas se han vivido los fuegos en la ciudad. La zona de disparo se situaría en el propio arenal, a la altura del Paseíto Ramiro, y los cálculos municipales estiman que el público podría ocupar unos 21.000 metros cuadrados en la playa. Fuentes municipales añaden que, con este cambio de ubicación, se mantendría una capacidad de aforo similar a la que ofrecía el emplazamiento anterior para acoger a los asistentes.

A ese espacio se sumarían los espectadores repartidos por la franja litoral, que va desde el paseo de los Mártires de la Libertad hasta la zona de Puertoamor, en Entreplayas, con los artificios orientados hacia el mar para concentrar el espectáculo sobre la lámina de agua.

El planteamiento se puso sobre la mesa el 9 de febrero tras una reunión celebrada en la Casa de la Festa Manuel Ricarte con representantes municipales de Seguridad Ciudadana, Turismo y Transportes. El gobierno local pretende formalizar la propuesta ante las administraciones competentes y avanzar en los informes necesarios para diseñar el operativo, la seguridad del entorno y el impacto sobre la franja litoral en unas fechas de máxima afluencia.