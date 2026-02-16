La tasa de supervivencia de cáncer infantil crece al 85% en la Comunidad Valenciana

La tasa de supervivencia de cáncer infantil en la Comunidad Valenciana sigue creciendo y supera ya el 85 por ciento, según los datos de la Conselleria de Sanidad, “lo que demuestra que los avances en investigación y tratamiento están dando resultados esperanzadores para quienes padecen esta enfermedad y su entorno, así como para la sociedad en general”, según ha afirmado la secretaria autonómica de Sanidad, Asunción Perales.

En concreto, en los menores de 20 años, la supervivencia a cinco años registrada en la cohorte de la última década analizada se sitúa en el 85,2%, frente al 80% en la cohorte de los diez años anteriores.

El sistema sanitario público valenciano dispone de una Red Asistencial Oncológica Pediátrica integrada por los tres hospitales con unidades de referencia en cáncer infantil y de la adolescencia: el Hospital General de Alicante, el Hospital Clínico Universitario de Valencia y el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. De hecho, la Comunidad Valenciana fue pionera en la designación de unidades de referencia de oncología pediátrica y de la adolescencia.

El Hospital de Alicante se integra en la Red Asistencial Oncológica Pediátrica autonómica, formada por tres centros

Compromiso

En este sentido, la secretaria autonómica ha destacado "el firme compromiso de la Generalitat por poner a disposición de la ciudadanía los mejores recursos asistenciales y los tratamientos de cáncer más avanzados, especialmente para el cáncer infantil, porque el objetivo principal es que cada día se curan más niños y niñas".

Además, la secretaria autonómica de Sanidad ha recordado que la Comunidad Valenciana "contará con un centro de protonterapia, que acogerá el equipo donado por la Fundación Amancio Ortega. Actualmente, están en marcha las obras del futuro centro, que finalizarán este año, y se prevé que en agosto de 2027 se pueda tratar al primer paciente".

Tratamiento

Tal y como ha apuntado Perales “con este equipamiento daremos un salto cualitativo muy importante en el tratamiento oncológico, sobre todo en la atención a los menores y adolescentes, ya que la protonterapia es una modalidad de radioterapia externa de alta precisión, especialmente indicada para pacientes pediátricos y tumores de difícil acceso como los cerebrales, de cabeza y cuello, médula y reirradiaciones”.

Además, permite tratar los tumores con la máxima precisión y reducir la irradiación de tejidos sanos, lo que supone una mayor seguridad para el paciente y menos secuelas, todo ello es muy importante a la hora de tratar pacientes, sobre todo en los casos de población infantil y juvenil.

Cabe señalar que en estos momentos se está ejecutando la primera fase de las obras para la construcción del nuevo centro de protonterapia, que avanzan a buen ritmo y se espera que finalicen en el mes de mayo, lo que permitirá la instalación del equipo de protonterapia dado por la Fundación Amancio Ortega. En ese momento se procederá a la instalación y calibración del acelerador y su equipamiento complementario se prolongará hasta el verano de 2027, momento en el que se tratará al primer paciente.

La iniciativa solidaria “Canastas Contra el Cáncer Infantil” de El Campello, en imágenes / INFORMACIÓN

Medicina del adulto

Por otra parte, para reforzar esta atención continuada a los pacientes que han sufrido un cáncer en la infancia, la Conselleria de Sanidad está desarrollando un protocolo de seguimiento a largo plazo que facilita el paso ordenado de la pediatría a la medicina del adulto y promueve la coordinación entre niveles asistenciales. Este protocolo establece criterios de derivación urgente o programada, circuitos de comunicación y recomendaciones según riesgo estratificado.

Este aspecto viene recogido en la nueva Estrategia contra el cáncer de la Comunidad Valenciana 2026-2030, que contempla entre sus objetivos la atención integral al superviviente, con un seguimiento a largo plazo, especialmente en las secuelas físicas, emocionales y sociales y la coordinación entre niveles asistenciales para adultos y niños.

En cuanto a la actividad asistencial, durante el año 2025 se registraron 9.569 consultas en los servicios de Oncología Pediátrica, una cifra similar a la de 2024 en el que se realizaron 9.538 consultas externas. Por su parte, el pasado año los hospitales del sistema público sanitario registraron 1.367 hospitalizaciones de pacientes oncológicos pediátricos, frente a las 1.362 hospitalizaciones del año anterior.