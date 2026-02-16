El tiempo en Alicante: el viento no se va y sigue la alerta amarilla en la provincia
Las rachas máximas alcanzarán los 70km/h, según la última actualización de la AEMET
La AEMET mantiene aviso amarillo por vientos fuertes en la provincia de Alicante, especialmente en zonas costeras durante gran parte del día. Las rachas máximas alcanzarán los 70km/h.
Alicante
En Alicante, la semana arranca este lunes con nubes altas y temperaturas entre 14 y 22 grados, sin previsión de lluvias y con viento del noroeste que puede alcanzar rachas de hasta 50 km/h; el martes subirán las máximas hasta 24 grados con cielo poco nuboso o despejado, y a partir del miércoles predominará el tiempo estable, con intervalos de nubes altas o cielo despejado, temperaturas máximas que oscilarán entre los 18 y 21 grados y mínimas en descenso progresivo hasta los 8 grados el domingo, sin precipitaciones previstas y con viento flojo variable.
Elche
En Elche, la semana comienza este lunes con intervalos nubosos y temperaturas entre 13 y 22 grados, con una ligera probabilidad de lluvia (20%) a primeras horas y viento del noroeste moderado; el martes subirán las máximas hasta 25 grados con ambiente poco nuboso o despejado, y a partir del miércoles predominará el tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados, máximas entre 19 y 24 grados, mínimas en descenso progresivo hasta los 5 grados el domingo y sin precipitaciones en el horizonte.
Benidorm
En Benidorm, el lunes arrancará con cielos nubosos tendiendo a nubes altas y temperaturas entre 14 y 21 grados, con escasa probabilidad de lluvia (10%) y viento del noroeste moderado; a partir del martes se impondrá el tiempo estable, con ambiente poco nuboso o despejado durante toda la semana, máximas en ligero descenso hasta los 17-18 grados, mínimas en torno a 12-14 grados y ausencia total de precipitaciones.
Orihuela
En Orihuela, el lunes predominarán las nubes altas con temperaturas entre 13 y 21 grados y sin riesgo de lluvia, mientras que a partir del martes se impondrá el tiempo estable y mayoritariamente despejado, con máximas que alcanzarán los 25 grados a mitad de semana, mínimas en descenso hacia el fin de semana (hasta 7 grados) y ausencia total de precipitaciones.
Elda
En Elda, el lunes comenzará con nubes altas que darán paso a intervalos muy nubosos al final del día, con temperaturas entre 10 y 19 grados, mientras que desde el martes dominará el tiempo estable y mayoritariamente despejado, con máximas que alcanzarán los 23 grados a mitad de semana, mínimas que bajarán hasta los 5-6 grados el fin de semana y sin precipitaciones previstas.
Alcoy
En Alcoy, el lunes estará marcado por nubes altas durante toda la jornada, con temperaturas entre 10 y 19 grados, y a partir del martes se impondrá el tiempo estable y mayoritariamente despejado, con máximas que alcanzarán los 22 grados a mitad de semana, mínimas que descenderán hasta los 5-6 grados el fin de semana y sin lluvias en el horizonte.
Dénia
En Dénia, el lunes predominarán las nubes altas con temperaturas entre 13 y 22 grados, y a partir del martes se impondrá el tiempo estable y mayoritariamente despejado, con máximas que rondarán los 22-23 grados al inicio de la semana y un descenso progresivo de las mínimas hasta los 8 grados el domingo, sin previsión de lluvias.
