Las alertas dan un respiro en Alicante: la Aemet señala un martes sin rachas huracanadas

Un descanso después de días de rachas de viento huracanadas, tiempo desapacible y lluvias intermitentes. Este martes la Aemet ha desactivado la alerta amarilla generalizada que venía tiempo acompañándonos y, si bien el viento de noroeste seguirá soplando con intensidad por la mañana, las rachas se mantendrán sin alerta según indican las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología.

No obstante, mañana miércoles la Aemet sí ha marcado aviso amarillo por fuertes rachas de viento de hasta 80 km/h en el interior de Alicante.

Alicante

El cielo se mantendrá poco nuboso y despejado durante toda la jornada, sin previsión de lluvia y con un ambiente estable que favorecerá la actividad al aire libre. El viento del noroeste soplará con intensidad por la mañana, con rachas fuertes que pueden notarse en zonas abiertas, perdiendo fuerza por la tarde. Temperaturas suaves, con 14 grados de mínima y 24 de máxima.

Elche

La jornada arranca con algunas nubes altas y evolucionará hacia un día soleado y estable, sin precipitaciones. El viento de componente noroeste será moderado y puede dejar alguna racha intensa a primeras horas, aunque tenderá a amainar. El ambiente será templado en las horas centrales, con 14 grados de mínima y 25 de máxima.

Benidorm

Predominará el cielo despejado tras un inicio con intervalos nubosos, en un día marcado por la ausencia de lluvias. El viento del norte soplará con fuerza durante la mañana, especialmente en el litoral, donde se notarán rachas intensas antes de una clara mejoría vespertina. Temperaturas agradables, entre 14 y 20 grados.

Elda

Ambiente tranquilo y con estabilidad generalizada, sin previsión de precipitaciones y con amplios claros durante todo el día. El viento del noroeste será moderado, con algunas rachas destacables en las primeras horas que podrían refrescar la sensación térmica. Los termómetros oscilarán entre 11 grados de mínima y 22 de máxima.

Torrevieja

Día luminoso en la costa, con cielos despejados y tiempo seco de principio a fin. El viento del noroeste soplará con intensidad moderada y dejará rachas fuertes por la mañana, perdiendo protagonismo conforme avance la jornada. Temperaturas suaves, con 14 grados de mínima y 23 de máxima. Los vientos de poniente dejaron además, auténticos candilazos en la zona de la Vega Baja, tal y como compartió Proyecto Mastral en redes sociales (también se vieron en Elche y Crevillent).

Orihuela

La estabilidad será la nota dominante, con poco nuboso y ausencia de lluvias durante toda la jornada. El viento del noroeste se dejará sentir en las primeras horas, aunque tenderá a calmarse por la tarde, dejando un ambiente más agradable. Temperaturas amplias, entre 13 y 24 grados.

Alcoy

En el interior se espera un día estable y con cielos despejados, sin precipitaciones. El viento moderado soplará durante la mañana, aunque sin alcanzar la intensidad del litoral, y la sensación será algo más fresca a primera hora. Las temperaturas se moverán entre 11 grados de mínima y 20 de máxima.

Noticias relacionadas

Dénia

La jornada será mayoritariamente soleada y seca, con algunas nubes altas al amanecer y claros dominando el resto del día. El viento del noroeste podrá dejar rachas fuertes por la mañana en zonas expuestas, amainando por la tarde. Ambiente templado, con 14 grados de mínima y 22 de máxima.