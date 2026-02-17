Alicante revisará los procesos de selección y los criterios de construcción de viviendas protegidas del Ayuntamiento

El Patronato de la Vivienda de Alicante revisará los procesos de selección para optar a viviendas sociales del Ayuntamiento, tras el escándalo del residencial Les Naus. Además, el gobierno municipal de Luis Barcala también pondrá especial atención en los pliegos para la construcción de la futura promoción de la calle Ceuta, con el objetivo de que las polémicas adjudicaciones no vuelvan a producirse.

El anuncio lo ha realizado el propio alcalde este martes, en una comparecencia por sorpresa (y con preguntas limitadas) ante los medios de comunicación. "Se van a celebrar las reuniones necesarias de la junta del Patronato para poner encima de la mesa toda la documentación que hay y todos los datos en relación con los procesos de selección". Un trámite que también se llevará a cabo "con los nuevos pliegos que se redacten para la calle Ceuta".

La decisión llega después de que la oposición centrata el foco en la próxima promoción de viviendas protegidas en el barrio de San Blas: "Cuando las cosas que se plantean son constructivas, pues claro que este equipo de gobierno las recoge y las aplica", ha añadido Barcala.

El PSOE pidió paralizar la promoción

El Ayuntamiento de Alicante desistió a principios de año de la construcción de 32 viviendas públicas en el barrio de San Blas. Después de que el concurso para las obras quedara desierto, al no presentarse ninguna empresa interesada, el gobierno local cambió de fórmula y se inclinó por la venta de la parcela a un promotor privado a cambio, además, de la cesión de un mínimo de tres inmuebles. La misma fórmula empleada en el Plan Vive de la Generalitat y en la polémica promoción de Les Naus, que ahora el PSOE quiere detener para evitar "otro pelotazo".

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha exigido paralizar el procedimiento para la venta del solar de la calle Ceuta. El proyecto, que se remonta a 2023, fue concebido para la construcción de viviendas de alquiler social. Sin embargo, la edil socialista recuerda que "Barcala ha decidido ahora que los pisos no se destinarán a alquiler para familias en situación de vulnerabilidad, sino que prácticamente todo el lote quedará en manos del promotor, y solo tres viviendas pasarán a formar parte del parque de vivienda municipal".

"Exigimos paralizar este procedimiento y recuperar el objetivo inicial del proyecto: vivienda de alquiler social. Alicante no necesita más pelotazos como el del escándalo de Les Naus, necesita políticas públicas valientes ante la emergencia de la vivienda", ha señalado Ana Barceló. La portavoz del PSOE ha añadido que el alcalde "anuncia vivienda pública en campaña y después la convierte en promociones privadas, dejando a las familias sin alternativas y facilitando el negocio", lo que no representa un caso aislado, sino que "forma parte de una política de vivienda fallida del PP".