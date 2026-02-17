Antiguos usuarios del centro de Plaza América de Alicante piden la dimisión de Barcala en su undécima protesta

Once protestas sin que de momento haya habido resultado. Unas treinta personas se han reunido este martes frente a la Oficina del Cuidador, entidad que depende de la Concejalía de Bienestar Social, dirigida por Begoña León, para pedir la reapertura del Servicio de Estancias Diurnas (SED) de plaza América, en el barrio alicantino de Altozano, clausurado en agosto después de que la Generalitat retirara los fondos.

Pese a que el Síndic de Greuges exigió su reapertura y que el Ayuntamiento ha expresado su voluntad de reabrir otro centro para suplir el que se cerró hace ya seis meses, hasta ahora no ha habido concreciones en este aspecto y los antiguos usuarios se muestran indignados. “Estuve 15 años, voy a cumplir 89 y estoy muy disgustada con el cierre”, lamenta Mari Tere Costa. María del Rosario Jorge, otra antigua usuaria, detalla que anteriormente se levantaban cada mañana para ir al centro. “Hacíamos nuestro día con terapias, comíamos, ahora no tenemos a donde ir y nos han hecho mucho daño, yo misma he sufrido un bajón muy grande”.

Hacíamos nuestro día con terapias, comíamos, ahora no tenemos a donde ir y nos han hecho mucho daño con el cierre, yo misma he sufrido un bajón muy grande María del Rosario Jorge — Antigua usuaria del centro de plaza América

En un sentido parecido se ha expresado Francisca Gómez, que lamenta “estar viviendo una muy mala situación” y sentirse “perdida” después de haberse “acostumbrado a estar en el centro”.

Por todas ellas, este martes se ha celebrado una concentración en la que, además de pedir la reapertura de un local que cumpla las mismas funciones, se ha exigido la dimisión de la concejala de Bienestar Social, Begoña León; y del alcalde de Alicante, Luis Barcala. La petición no sólo se ha hecho por el cierre del SED, sino también por las dificultades que vive el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) después de que la licitación sacada por el Ayuntamiento quedara desierta.

Concentración por la reapertura del centro de plaza América frente a la Oficina del Cuidador del Ayuntamiento de Alicante. / Pilar Cortés

Julia Martínez, trabajadora de este servicio, recordaba que el contrato venció en noviembre y que a la licitación del Consistorio, presentada en octubre, se presentó “una sola empresa por falta de presupuesto”. El resultado es que las trabajadoras siguen prestando el servicio con un contrato caducado y con sueldos sin actualizar que suponen “la pérdida de unos 200 euros mensuales en comparación con los contratos que debería haber”.

Hasta que no saquen una nueva licitación con precios razonables como para que las empresas se interesen seguiremos cobrando por debajo de lo estipulado Mar García — Trabajadora del servicio de atención domiciliaria

Por ello, han pedido un nuevo pliego con un presupuesto “que cubra las necesidades de la nueva empresa, entre ellas pagar un salario digno a las cuidadoras”. Mar García, otra trabajadora, lamentaba que “hasta que no saquen una nueva licitación con precios razonables como para que las empresas se interesen” seguirán “cobrando por debajo de lo estipulado”.

Concentración por la reapertura del centro de plaza América frente a la Oficina del Cuidador del Ayuntamiento de Alicante. / Pilar Cortés

Otra trabajadora del servicio, Carmen Granero, asegura sentirse “muy mal”, ya que a estas condiciones “se suma que cada vez hay más sobrecarga en el trabajo y las trabajadoras” no están “protegidas”. Además, recuerda que las propias trabajadoras ya habían “advertido” de que “podía llegar esta situación si no se sacaba la licitación como corresponde”.