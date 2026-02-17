El interventor fuerza a Barcala a anular la entrada en vigor del presupuesto de Alicante para 2026

El gobierno municipal de Luis Barcala da marcha atrás en la aprobación definitiva del presupuesto del Ayuntamiento de Alicante para este 2026. Pese a que las cuentas entraron en vigor a principios de febrero, después de que los populares rechazaran las alegaciones de los sindicatos, el interventor ha advertido de que la fórmula escogida por el Consistorio no fue la adecuada y que debe pasar por el Pleno. Por ello, el ejecutivo local deja sin efecto aquel acto administrativo y espera ejecutarlo de nuevo en la próxima sesión plenaria, que tendrá lugar el jueves 26.

Así se recoge en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este martes, en el que el ejecutivo de Luis Barcala ha acordado dejar sin efecto el rechazo de las alegaciones sindicales, que tuvo lugar el pasado 30 de enero, y con ello anular la entrada en vigor de las cuentas. A su vez, se ha procedido a elevar al Pleno la correspondiente propuesta de inadmisión de la reclamaciones, tras la cual volvería a darse luz verde al presupuesto municipal.

La decisión de los populares llega después de que el interventor municipal apreciara que la argumentación del ejecutivo local (que entendía que la Junta de Gobierno estaba capacitada para rechazar las alegaciones) no era válida. A juicio del alto funcionario, "de acuerdo con la interpretación estricta de lo dispuesto en la legislación al efecto", la competencia de la inadmisión de las mencionadas reclamaciones corresponde al Pleno, junto con la declaración de la aprobación definitiva del Presupuesto General.

Inversiones y cesiones

Dentro de los 19,6 millones de euros contemplados para inversiones, se introducen partidas "para seguir avanzando en el desarrollo y transformación de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los alicantinos", según afirmó la edil de Hacienda, Nayma Beldjilali, en la presentación de las cuentas.

Entre los principales proyectos previstos, destacan las obras de construcción del parque del PAU 2-La Torreta, por 3,2 millones; la reforma de los antiguos Aba6, por 545.000 euros; la reurbanización de la calle San Francisco, por 112.000 euros; la remodelación del retén de la Policía Local en Juan XXIII, por 480.000 euros; la rehabilitación de las torres del Ayuntamiento, protegidas de emergencia desde hace más de un año, por 503.000 euros; o las obras de mejora del mercadillo de Teulada, por 458.000 euros.

Muchas de ellas, inversiones anunciadas de nuevo este ejercicio pero que vienen de lejos, como el nuevo parque del PAU 2-La Torreta, que ha vuelto a promocionarse tras más de dos años de retraso; la remodelación de los antiguos cines Aba6, avanzada por Barcala en la campaña de 2023 y con la tramitación iniciada desde 2024; o las obras del retén de la Policía Local en Juan XXIII, que ya fueron pactadas con Vox para los presupuestos del 2025.

El documento también incluía más de una treintena de aportaciones de los ultras, registradas en el último día de plazo, que se articularon mayoritariamente mediante partidas simbólicas de un euro que deberán ampliarse posteriormente mediante modificaciones de crédito. Entre ellas figuran actuaciones en el Casco Antiguo, la revisión del Padrón Municipal para combatir el fraude, la rehabilitación de la ermita de Cañada del Fenollar, la reurbanización del barrio del Cementerio, mejoras en Vistahermosa o la instalación de baños autolimpiables en zonas turísticas.

Además, Vox condicionó su apoyo al presupuesto del equipo de gobierno del PP a "compromisos extrapresupuestarios", como la firma de un convenio para prestar servicio a la Oficina de la Maternidad, gestionada por la entidad “provida” Red Madre, criticada por los grupos de izquierda por su carácter "antiaborto", y la aprobación de una declaración institucional en contra del Pacto Verde Europeo y la inmigración ilegal, idéntica medida exigida a Pérez Llorca para apoyarle como presidente de la Generalitat.