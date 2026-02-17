Barcala ordena a la Policía comprobar si los dueños de viviendas protegidas en Alicante viven realmente en ellas
El alcalde anuncia que dos de los beneficiarios de la polémica promoción ya han registrado su renuncia a los inmuebles y confía en que se produzcan "muchas otras" ante la "contundencia y la dureza" con la que se va a actuar
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, anuncia que la Policía Local inspeccionará las viviendas protegidas de Les Naus para asegurar que, efectivamente, los adjudicatarios de los inmuebles son las personas que allí residen. Una actuación que se llevará a cabo "de inmediato", en el marco de una "exhaustiva investigación" del Ayuntamiento y la Generalitat, y que se produce después de que se hayan registrado las dos primeras renuncias de propietarios de pisos en el polémico residencial.
Después de que INFORMACIÓN destapara el escándalo de las viviendas protegidas, el alcalde, que ha comparecido este martes ante los medios de comunicación en una intervención limitada a cuatro preguntas de los periodistas, ha avanzado que "el protocolo es verificar que la información teórica del padrón municipal se corresponde con la realidad" y que dichas comprobaciones se ejecutarán a la mayor brevedad posible.
El caso de la exconcejala de Urbanismo
Tras ello, Barcala ha avanzado que ya se han formalizado las dos primeras renuncias a inmuebles protegidos en Les Naus, aunque el alcalde asegura que se corresponden con personas cuyo nombre "no ha aparecido en prensa" y que, por lo tanto, no son los pisos de ninguno de los beneficiarios vinculados al PP, el Ayuntamiento o la Generalitat.
Preguntado sobre si considera que la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, tenía derecho a acceder a uno de dichos inmuebles, el alcalde ha echado balones fuera: "No voy a opinar sobre esas cuestiones, eso está sub iudice", ha apuntado Barcala. "Queremos averiguar todo y seguir trasladando toda la información para que no haya ninguna duda", ha añadido el alcalde.
