El brote de sarampión de Alicante se extiende a Elche, Elda y Torrevieja

El brote de sarampión de origen laboral declarado por las autoridades sanitarias en dos centros de trabajo de un mismo edificio en la ciudad de Alicante alcanza ya los 30 casos confirmados en el departamento de salud, que se corresponden con este caso y así quedan recogidos en el boletín semanal de vigilancia epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública.

La provincia de Alicante ha registrado en apenas seis semanas de 2026 un fuerte repunte de casos de sarampión que supera ampliamente el total de todo el año pasado. Según los datos del sistema epidemiológico de la Conselleria de Sanidad, se confirman ya 34 contagios, frente a los dos detectados en todo 2025.

Aunque desde la Conselleria de Sanidad indican que en ese boletín aparecen los casos notificados, sean parte o no de un brote, otras fuentes sanitarias señalan que los 30 casos que aparecen confirmados en la ciudad de Alicante se corresponden con el brote laboral, frente a 23 la semana pasada. El brote coincide con la decisión de la Organización Mundial de la Salud de excluir a España del listado de países libres de esta patología.

Áreas de salud

El nuevo dato incluye los acumulados hasta el 15 de febrero. Según estas fuentes, el brote se ha extendido más allá de la capital y hay dos casos confirmados en Elche, uno en Elda y otro en Torrevieja, ya que hay personas de los dos centros de trabajo que residen en otros municipios de la provincia y pertenecen a otras áreas de salud.

En total son 34 casos confirmados en la provincia de Alicante. En la última semana, se han notificado 15 casos nuevos, de ellos 11 en la ciudad de Alicante y dos en Elche, y en lo que va de año el acumulado en la Comunidad es de 64 casos (frente a los 49 que había la semana pasada), de ellos 58 en la provincia de Alicante. Todos los que se notifican han de ser analizados para ser confirmados o descartados.

Solo por comparar la enorme transmisión de este año, en todo 2025 se notificaron 51 casos en la Comunidad, de ellos 30 en la provincia de Alicante, con solo dos casos confirmados. En mes y medio llevamos más casos notificados que en todo el ejercicio anterior y muchos más confirmados.

Vacunación en personas mayores / Héctor Fuentes

Vacunación

Para contener la expansión del brote en Alicante, los responsables del centro de salud pública pusieron en marcha un control epidemiológico de contactos que afectó a entre 400 y 500 personas. Se procedió a aislar a los confirmados y a los que estaban en investigación, y se vacunó a casi 300 personas el ámbito laboral afectado.

"Por el informe de hoy del boletín epidemiológico semanal, sabemos que hasta el 15 de febrero hay notificados 64 casos sospechosos en la Comunidad Valenciana, de los cuales, 15 son nuevas notificaciones. En cuanto a su confirmación diagnóstica, son 35 los casos confirmados (34 en la provincia de Alicante y uno en la de Valencia), 19 los descartados, ocho pendientes, uno compatible y uno postvacunal. Treinta de estos casos confirmados son del departamento de salud de Alicante por el brote laboral", explica un facultativo consultado por este diario.

Este supone que "el brote sigue sumando casos y que haya tantos descartados está bien. Significa que se vigila en muchas personas con síntomas sospechosos".

Vigilancia internacional

Sanidad mantiene el seguimiento epidemiológico del brote y refuerza las medidas de control para evitar la propagación de una enfermedad aguda contagiosa, causada por un virus de la familia paramyxovirus, que cursa con los síntomas de fiebre, exantema maculopapular (eritema cutáneo), tos, rinitis o conjuntivitis, mientras que en personas vacunadas la presentación clínica del sarampión suele ser atípica. Las autoridades sanitarias recalcan que es de "crucial importancia" la vacunación como medida más efectiva para la prevención de esta enfermedad.

El sarampión puede contagiarse hasta cuatro días antes de que aparezcan las manchas características en la piel, señalan los especialistas.

Por ello, esta capacidad de transmisión presintomática convierte al sarampión en una de las enfermedades infecciosas "más contagiosas" que existen y facilita su propagación en entornos familiares, escolares y laborales sin que la persona afectada sea consciente de estar contagiando.