Carnaval 2026 en Alicante: programa completo del nuevo 'Viernes Ramblero' y cortes de tráfico

El Carnaval de Alicante 2026 en la ciudad de Alicante ya tiene nueva fecha después de la cancelación el pasado sábado por la alerta por viento. El Ayuntamiento de Alicante ha confirmado que este 20 de febrero se celebrará el 'Viernes Ramblero'.

El 'Viernes Ramblero' dará comienzo a las 17.00 horas con el Carnaval Infantil que tendrá pintacaras Brilli Brilli y la actuación del mago Guillermo Avilés con su espectáculo Divermagia, que combina magia tradicional y moderna.

A partir de las 22.00 horas comenzará el carnaval adulto que contará con barras solidarias de bebida. A la altura de Casa de la Festa Manuel Ricarte, en la confluencia entre la Rambla y la calle Cándida Jimeno Gargallo, se podrá escuchar la música de los DJ’s Alesmile; Da Rossi, con “Set by Costa Sonora Festival”; Sergio Salinas, con “Set by Big Sound Festival”, y Fredi Vidal.

En la zona adyacente al Portal de Elche actuará la orquesta Evasión, integrada por once músicos con un repertorio de temas clásicos y de actualidad.

El Carnaval en La Rambla de Alicante, en imágenes /

Punto Violeta

La concejalía de Bienestar Social instalará un Punto Violeta en las inmediaciones de la Casa de la Festa 'Manuel Ricarte', en horario de 22.00 a 03.00 horas.

Cortes de tráfico por el Carnaval de Aliante

Fiesta de 'Carnaval Infantil' y Adulto 'Viernes Ramblero'

Corte de tráfico rodado en Rambla de Méndez Núñez desde la C/ Duque de Zaragoza hasta la C/ Rafael Altamira (sin afectar a las intersecciones), desde las 07:00 h del viernes día 20/02/2026 hasta las 10:00 h del sábado 21/02/2026.

Prohibición de estacionamiento desde las 07:00 h del día 20/02/2026 hasta las 10:00 h del 21/02/2026 en toda la Rambla.

Dispositivo especial protección Civil con motivo del sábado de Carnaval:

Corte de tráfico en el tramo de la Rambla comprendido entre la C/ Altamira y la C/ San Fernando, sin afectar a dichos cruces, el día 20/02/2026 desde las 17:00 horas hasta las 4:30 del día 21/02/2026, para el estacionamiento de ambulancia y resto de instalaciones de los Puestos de Atención Sanitaria.

Corte de tráfico de la C/ Duque de Zaragoza el día 20/02/2026 desde las 19:00 h hasta las 4:30 del día siguiente, para operatividad de los servicios y medios de emergencia y del Servicio de Seguridad.

Prohibición y reserva de estacionamiento en la de la C/ Duque de Zaragoza el día 20/02/2026 desde las 17:00 h hasta las 4:30 del día 21/02/2026, para operatividad de los servicios y medios de emergencia y del Servicio de Seguridad.

Procesión del Pelele

Corte puntual de tráfico en plaza San Cristóbal, Labradores, Mayoer, plaza Santísima Faz, Villavieja, Maldonado, Carmen y plaza del Carmen. Día 17 de febrero de 2026, de 20:00 a 21:00 horas.

Entierro de la Sardina