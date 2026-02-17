Compromís afirma que Sanidad recorta en un 33 % los cribados contra la violencia machista en Alicante

La portavoz de Igualdad de Compromís en las Cortes Valencianas, Verònica Ruiz, junto con el portavoz de Sanidad de la coalición, Carles Esteve, han alertado de que los datos oficiales apuntan a una deriva preocupante del gobierno autonómico del PP en la lucha contra la violencia machista en nuestro territorio en lo que respecta a la prevención del cribado que se realiza desde los centros sanitarios.

La coalición dice contar con datos oficiales de los años 2023, 2024 y 2025 sobre el programa SIVIO (sistema de información sobre la prevención y detección de violencia machista establecido en la red sanitaria) de la Conselleria de Sanidad.

“El gobierno del PP está desmantelando el sistema de prevención de la violencia machista en la sanidad pública y, según las cifras oficiales de la Generalitat Valenciana, se realizan menos cribados de detección, pero aumentan de manera alarmante los partes de lesión por violencia machista”, ha explicado la diputada Verònica Ruiz.

Menor detección

En 2023, el sistema sanitario preguntó a 52.629 mujeres y en 2025 la cifra había bajado a 38.459, un 27 % menos en la Comunidad (señalan que los datos de la provincia de Alicante son un 33 % menos). La portavoz de Igualdad de Compromís ha explicado que “el hecho de preguntar a menos mujeres implica directamente menos oportunidades de detectar la violencia de género a tiempo, porque la violencia machista no desaparece por mirar hacia otro lado”.

En esta línea, el portavoz de Sanidad de Compromís, Carles Esteve, ha añadido que “además, las unidades de igualdad del sistema sanitario valenciano que se crearon con el gobierno del Botànic están ahora olvidadas en un cajón y sin personal específico de refuerzo que las mantenga dignamente activas”.

Uno de los aspectos más graves detectados es que los partes de lesiones graves han aumentado de 5.075 casos a 6.426, un 21 % más. “Si no se trabaja la prevención y la detección, tendremos que lamentar más asesinatos machistas que de otra manera se habrían podido evitar. Por tanto, no queremos más minutos de silencio; lo que queremos son herramientas y recursos necesarios para luchar contra el machismo”, ha lamentado Verònica Ruiz.

Comarcas de Alicante

“El aumento del volumen de casos de lesiones por violencia machista en las comarcas del sur es aterrador”, ha comentado Ruiz, y ha añadido que “en lugar de reforzar la prevención, se ha reducido drásticamente, mientras que los partes de lesiones de mujeres han aumentado más del doble desde que gobierna el PP”.

Los cribados de prevención, según Compromís, han bajado un 33 % del año 2023 al año 2025, y el aumento de lesiones a mujeres por violencia machista ha subido un 148 %, de 1.032 casos a 2.562.

Comarcas de Castellón

“En Castellón, recortar la prevención no es una decisión neutra: incrementa el riesgo y la invisibilización de la violencia en entornos más pequeños, donde las mujeres tienen menos recursos alternativos”, ha explicado Verònica Ruiz.

Entre 2023 y 2025 los cribados han descendido en esta provincia un 4,4 %, de 2.948 a 2.849, mientras que los casos de lesiones de mujeres por violencia machista han aumentado un 20 %, de 597 a 715.

Comarcas de Valencia

Los departamentos de Sanidad de esta provincia "siguen el mismo patrón", con un descenso muy intenso de los cribados entre 2023 y 2025, del 34 %. De los 23.918 realizados en 2023 se ha recortado hasta los 18.252 en 2025.

Asimismo, el aumento de casos de lesiones a mujeres ha sido del 29 %, pasando de 2.446 casos a 3.149. “Los datos muestran el fracaso de un modelo que abandona la prevención, incrementa la presión hospitalaria y pone en riesgo la protección de miles de mujeres”, han explicado los diputados de Compromís.