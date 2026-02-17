La Conselleria de Cultura no aprecia inconvenientes en la instalación de un nuevo racó en la Explanada de Alicante

La Conselleria de Cultura confirma no existen impedimentos legales para la instalación del nuevo en la Explanada de Alicante por parte de la hoguera Explanada durante las próximas Hogueras 2026, siempre y cuando cuente con autorización municipal. La instalación del "racó Mediterrani ", un espacio que surge tras el cierre del mesón con el que contaba la comisión hasta su prohibición el pasado año, fue anunciada por la hoguera Explanada en redes sociales este fin de semana, lo que generó una fuerte controversia entre varios colectivos.

Fue el grupo político Compromís, junto con diversas asociaciones culturales y vecinales, quien expresó este lunes su preocupación por el impacto que este tipo de actividades podría tener sobre el patrimonio protegido de la Explanada. Ante estas inquietudes, Rafa Mas, portavoz de Compromís, solicitó un informe formal a la Conselleria de Cultura para asegurarse de que la instalación del racó no contraviene las normativas de conservación. Según Mas, la Explanada, al estar protegida como Bien de Interés Cultural (BIC), requiere una evaluación más detallada de cualquier tipo de intervención en el espacio.

Sin embargo, la Conselleria de Cultura ha indicado a preguntas de INFORMACIÓN que, dado que la Explanada es un Bien de Relevancia Local (BRL) y no un Bien de Interés Cultural (BIC), las actividades temporales como las Hogueras no requieren autorización adicional por parte del Consell, siempre que no afecten la estructura del lugar y que cuenten con la pertinente autorización municipal.

¿Qué dice la Conselleria de Cultura?

La Conselleria de Cultura ha explicado que, siendo la Explanada un Bien de Relevancia Local (BRL), se permiten actividades como las Hogueras, siempre que no alteren la estructura del lugar. Estas actividades requieren una autorización municipal, pero no necesitan un informe adicional de la Conselleria, a menos que las instalaciones o eventos afecten físicamente el bien. Es decir, la instalación del racó, que es temporal y no modificará de forma permanente el espacio, cumple con la normativa de protección del patrimonio.

En palabras de la Conselleria de Cultura, “cuando se realicen actividades que no afecten la configuración física del bien, como en este caso, no es necesario un informe de viabilidad patrimonial. La ley establece que las actividades temporales, como las fiestas, no requieren autorización especial, siempre que no se instalen estructuras permanentes ni se modifique el entorno”.

La Conselleria también subraya que la Ley de simplificación administrativa permite realizar eventos efímeros sin permisos adicionales siempre que no se afecten materialmente los bienes protegidos y que las instalaciones sean desmontadas una vez finalizada la actividad.

El Ayuntamiento de Alicante, a la espera del proyecto

Desde el Ayuntamiento de Alicante, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, también se ha pronunciado sobre la instalación del nuevo racó. Cutanda ha explicado que, a día de hoy, el proyecto no ha sido registrado oficialmente en el Consistorio, lo que impide su revisión. “Cuando nos llega un proyecto de racó, los servicios técnicos municipales lo revisan y, si cumple con todas las condiciones, se autoriza”, señaló Cutanda.

La edil también añadió que, dado que en el pasado ya se había autorizado un mesón en la misma zona, no debería haber problemas para autorizar la instalación del nuevo racó si cumple con las mismas condiciones que se han exigido en otras ocasiones. “Entiendo que si se cumplen las condiciones, se autorizará. Ese espacio ha sido utilizado para actividades similares en el pasado y no debería haber inconvenientes”, concluyó Cutanda.

Defensa del racó

Por su parte, desde la hoguera Explanada, su presidente, defendía este lunes la instalación del racó como una medida dentro de la normativa vigente, que no solo tiene en cuenta el respeto al patrimonio, sino también la necesidad de mantener la actividad económica de la comisión. Manuel García, presidente de la Hoguera, explicó que la instalación del racó responde a la prohibición de los mesones-bar que ocupaban ese espacio anteriormente, una fuente importante de ingresos para la comisión. “Actualmente contamos con un racó cercano al Palas y este año queremos montar un segundo racó en la zona entre el Auditorio de la Concha y Canalejas. Todo ha sido solicitado con el visto bueno del Ayuntamiento y cumple con la normativa. Estamos comprometidos con la protección del suelo y tomamos medidas extras para cuidar este espacio”, aseguró García.

Asimismo, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, apuntaba la integridad de la festividad y la protección de la ciudad. "La Fiesta es BIC y nuestro objetivo es defender nuestra ciudad y nuestro patrimonio. Basta ya de usar la fiesta con fines políticos; no vamos a aguantar ni una más", apuntó el presidente de la Federació. Olivares anunció además que solicitará un encuentro con Rafa Mas para dialogar directamente sobre el tema, insistiendo en que "no permitirán que se desprestigie la Fiesta".

La regulación de los racós establece que, a partir de 2026, solo las comisiones que planten en Segunda categoría podrán disponer de dos racós. Para acceder a dos racós y un mercadillo, la comisión deberá estar en Primera, y para tres racós y un mercadillo, en Especial. Además, se prohíben los mesones-bar en todos los distritos. Este año, la comisión de Explanada ha logrado ascender a categoría Especial, junto a Alfonso el Sabio y Calvo Sotelo, igualando un récord histórico que no se alcanzaba desde 2013. En total, trece comisiones competirán en la máxima categoría de las Hogueras.