El PP y Vox se asoman a un nuevo tándem para pilotar en las Cortes la comisión de investigación de las viviendas protegidas de Alicante

El escándalo de la vivienda protegida en Alicante llega esta semana a las Cortes con dos hitos consecutivos: debate en el pleno este miércoles y votación, al día siguiente, de la comisión de investigación. El pulso no está solo en si habrá comisión, todo apunta a que sí, sino en quién marcará el guion, a quién se citará y qué perímetro real tendrá la investigación sobre la promoción Residencial Les Naus y sobre otras adjudicaciones de esta legislatura.

En los grupos parlamentarios se extiende la idea de que el PP prefiere una salida “marca Vox” antes que respaldar las propuestas registradas por el PSPV y Compromís. No tanto por el fondo, las tres piden investigar Les Naus y ampliar el foco, como por el coste político de la foto. Para los populares resulta menos incómodo votar una iniciativa de un socio parlamentario que hacerlo sobre un texto de la izquierda. Ese encaje abre, además, una negociación que decide la utilidad de la comisión: la mesa, el plan de trabajo y el calendario.

El día que se constituye la comisión se elige su mesa, con presidencia, vicepresidencia y secretaría. Es el órgano que ordena los trabajos, fija prioridades y condiciona el ritmo de comparecencias. La experiencia de otras comisiones de investigación en las Cortes, como la de la dana, ha consolidado la lógica de que quien controla la mesa y el calendario condiciona el foco. En Les Naus, la aritmética vuelve a situar ese reparto como una hipótesis verosímil, con Vox intentando poner precio a su apoyo y el PP buscando un acuerdo que le evite votar a favor de la izquierda.

El PSOE habla de controles pero no introdujo cambios de transparencia ni adjudicación en ocho años Candela Anglés — Diputada autonómica del PP

El debate ya tiene marcado un primer detalle de forma. Los tres grupos que han presentado propuesta (PSPV, Compromís y Vox) dispondrán de seis minutos de exposición y tres de réplica. El PP, al no registrar texto propio, contará con un turno más limitado. La pelea de tiempos es menor frente a la de fondo, pero anticipa el tono. El pleno llega con la oposición dispuesta a convertir Les Naus en un retrato de legislatura y con el PP decidido a encuadrarlo como un episodio acotado, con responsables concretos y una reacción institucional rápida.

Los textos registrados apuntalan el contraste. El PSPV y Compromís han presentado propuestas prácticamente calcadas: comisión no permanente, misma composición que las comisiones permanentes, constitución en 30 días y dictamen en seis meses, con capacidad para reclamar documentación a administraciones públicas y a los servicios jurídicos de la Cámara y para llamar a expertos, profesionales o cargos con responsabilidad en la materia investigada. Vox introduce matices relevantes: fija la constitución en 15 días naturales, amplía el plazo del dictamen hasta 12 meses y deja el alcance sobre otras promociones de la legislatura a lo que se acuerde en el plan de trabajo.

Queremos depurar al máximo las responsabilidades y poner el acento en el Plan Vive José Díaz — Diputado autonómico del PSPV

Ese margen es el que convierte la propuesta voxista en una pieza atractiva para el PP. Permite pactar por dentro el orden de comparecencias, el enfoque y el relato. Vox, por su parte, gana espacio para orientar el tiro hacia los controles autonómicos y para abrir un carril de desgaste contra la etapa del Botànic, un giro que ya asoma en la previa del pleno.

La diputada popular Candela Anglés apunta directamente a Compromís al hablar del técnico que visó expedientes: “Hay que preguntarle al anterior Consell del Botànic, en concreto a Compromís, qué vieron, qué méritos hizo, el funcionario que ellos mismos ascendieron, pusieron a dedo, para que diera el ok a los visados”. Y elogia la reacción del Consell: “El funcionario ha sido suspendido inmediatamente de empleo y sueldo y el caso ha sido trasladado a la Fiscalía en 24 horas”.

Tienen que publicar absolutamente toda la información disponible: listados, baremos, informes de patrimonio… Maria José Calabuig — Diputada autonómica de Compromís

El PSPV eleva el caso a una advertencia general sobre el Plan Vive. El diputado José Díaz lo resume así: “Lo que hemos denunciado que ha pasado en Alicante es el episodio piloto del Plan Vive, el modus operandi”. Y añade: “Queremos depurar hasta el máximo las responsabilidades, que dimitan todos los implicados y poner el acento en el Plan Vive para que esto no se repita en otros sitios”. Además, anuncia un recorrido paralelo al parlamentario: “Ya hemos presentado denuncia en Antifraude, nos personaremos en el proceso penal y llegaremos hasta el final para exigir responsabilidades”.

Compromís centra la presión en la transparencia y la documentación. “Tienen que publicar absolutamente toda la información que tenga a su disposición: informes de patrimonio, padrón municipal, listados, baremos…”, reclama Maria José Calabuig. Para la diputada, las medidas anunciadas por la conselleria “solo son parches y cortafuegos”.

Nuestra intención es conocer la verdad y aportar soluciones para que no vuelva a ocurrir Miguel Pascual — Diputado autonómico de Vox

Vox, a través de Miguel Pascual, se ofrece como llave y como relato: “Nuestra intención es conocer la verdad, que la gente lo sepa y soluciones para que no vuelva a ocurrir”. Su foco principal apunta a la Generalitat: “A nosotros la parte que más nos preocupa es que en la Conselleria de Vivienda no hayan hecho los suficientes controles”.

Con esos mimbres, el pleno se anticipa áspero. El PP tratará de acotar daños y trasladar el foco al Botànic; la izquierda intentará fijar el caso como un problema de modelo y de responsabilidades políticas; y Vox negociará su papel decisivo para dirigir la comisión. La votación del jueves despejará qué propuesta sale adelante y, con ella, el margen real para controlar la investigación desde el plan de trabajo y la mesa.