¿Quién formará parte de la comisión de investigación sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante?

El Ayuntamiento de Alicante celebrará "en breve" la primera reunión de la comisión para investigar el escándalo de las viviendas protegidas en el residencial Les Naus, de La Condomina. El alcalde Luis Barcala ha designado como responsables del organismo a su número dos, el vicealcalde Manuel Villar, y a Antonio Peral, el recién nombrado concejal de Urbanismo en sustitución de la dimitida Rocío Gómez. Con ello, el regidor popular espera que la primera reunión pueda convocarse lo antes posible.

El pasado 5 de febrero, pocos días después de que INFORMACIÓN destapara el escándalo de las viviendas protegidas, el Pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó por unanimidad la moción presentada por el grupo socialista, Compromís y EU-Podemos para la creación de una comisión no permanente para evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal que, o bien se hayan licitado o bien se vaya a licitar, ya sea por el Consistorio o en el proceso del Plan Vive de la Generalitat Valenciana.

Miembros de la comisión

La pasada semana, se requirió a los grupos municipales que designaran a sus respectivos vocales para el organismo y, el pasado viernes, el alcalde dictó el decreto de constitución de la comisión. De esta manera, participarán en las futuras reuniones los citados Villar y Peral, junto con Ana Barceló y Silvia Castell (por parte del PSOE); Carmen Robledillo y Mario Ortolá (de Vox); Rafa Mas y Sara Llobell (de Compromís); y el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé.

"Queremos ir lo más rápidamente posible", ha manifestado Barcala este martes después de señalar que "todos los grupos han trasladado también sus vocales", por lo que espera "convocar en el más breve plazo posible esa sesión constitutiva". De esta manera, echará a andar una comisión con la que el Ayuntamiento espera averiguar más información, no solo sobre quién, cuándo y cómo se benefició de la polémica promoción de Les Naus, sino si pudo producirse una posible filtración o transmisión de información privilegiada entre interesados.

En este sentido, el dirigente popular ha anunciado que también se ha abierto "otro informe relativo al manejo de la información que ha corrido en estos días y que pudiera suponer algún tipo de problema o de irregularidad en el acceso" de los datos relativos al escándalo de las viviendas protegidas. En este sentido, tal y como ya avanzó el vicealcalde a los sindicatos la pasada semana, se busca esclarecer si se produjo una filtración en el seno del Consistorio, que diera lugar a este conflicto que hoy salpica a personas vinculadas con el Ayuntamiento y la Generalitat.