Huelga de médicos: Sanidad cifra el seguimiento en el 15,6 % y CESMCV en el 90 % de los que no están en mínimos

Un 15,6 % del personal médico de la provincia de Alicante, y el 10,6 de media en la Comunidad, secunda la segunda jornada de huelga convocada por el Sindicato Médico CESM para toda esta semana con el objetivo de reclamar una negociación específica de las condiciones laborales de los facultativos con el Ministerio de Sanidad. Este lunes el seguimiento fue del 16,59 % en la provincia de Alicante y del 10,4 % de media entre las tres provincias.

La convocatoria de la huelga, la quinta en menos de un año, está obligando en algunos centros de salud y hospitales de la Comunidad Valenciana a reprogramar citas y consultas porque las operaciones, según la conselleria, se han incluido en los servicios mínimos para evitar cancelaciones y que sigan creciendo las listas de espera. De momento, Sanidad no ha dado detalles de cuántas citas se cancelan y tendrán que ser atendidas en fechas posteriores.

En el paro del mes de diciembre, que duró cuatro días, obligó a reagendar 60.000 citas médicas en la Comunidad, unas 20.000 de ellas en la provincia de Alicante.

Cinco días

Esa huelga contó con más de un 16 % de seguimiento durante sus cuatro días de duración. Es decir, que en este paro pueden ser similares las citas suspendidas ya que dura cinco días.

El dato del 15,6 % lo aporta la Conselleria de Sanidad mientras la organización convocante afirma que el seguimiento es parecido al de este lunes en la provincia y en la Comunidad, del 90 % de los facultativos que no están de servicios mínimos en hospitales y centros de salud. Unos mínimos muy criticados por el Sindicato Médico, y recurridos judicialmente, al entender que son abusivos al superar el 75 %.

La nueva huelga de médicos en la provincia de Alicante. Hospital de Sant Joan / Pilar Cortés

Desigual

La realidad es que el seguimiento es desigual sobre todo en Atención Primaria con centros de salud donde hay más médicos que se suman al paro como es el caso del de San Blas y otros en los que solo dos han hecho huelga este lunes como es el caso del ambulatorio de Campoamor-Plaza de América en Alicante.

Por provincias, Alicante es la más activa. Pues el seguimiento en la de Valencia, según Sanidad, es del 8,25 % y en Castellón del 7,77 %. La media en toda la autonomía es del 10,6 %.

Por su parte, el sindicato convocante, CESMCV, calcula el seguimiento sobre los facultativos que pueden hacer huelga. La Conselleria de Sanidad ha decretado unos servicios mínimos del 75% en la mayoría de los servicios.

Enfado

El Sindicato Médico considera que son “abusivos” y acusa al conseller Marciano Gómez de intentar “boicotear” la huelga y actuar como “aliado” de la ministra Mónica García, responsable de la negociación del Estatuto Marco. El sindicato ha solicitado en sede judicial la suspensión cautelar de los servicios mínimos al considerar que dificultan el ejercicio del derecho a huelga.

El cálculo del seguimiento del sindicato no tiene en cuenta la totalidad de las plantillas sino al 25% que no está movilizado en esos servicios mínimos. De ese 25% que puede sumarse al paro convocado lo han hecho estos dos días, afirman, un 90% en centros de salud y hospitales de la Comunidad Valenciana.

Los médicos volverán a movilizarse este miércoles de 11 a 11.30 horas ante los centros de trabajo y el viernes de 12 a 13 horas en la plaza de la Montañeta de Alicante.