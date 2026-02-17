La marcha por los Mártires de la Libertad vuelve a Alicante 88 años después

La recuperación de una procesión cívica que es histórica en Alicante. La plataforma Mártires de la Libertad ha anunciado que la marcha en memoria por los liberales que fueron fusilados en Alicante en 1844 tras protagonizar un intento revolucionario para derrocar el gobierno reaccionario de Luis González Bravo volverá a convocarse por primera vez en 88 años.

La marcha, según la plataforma convocada por primera vez en 1846, dos años después de los hechos, se mantuvo hasta 1938, también según los organizadores, con la participación, en ocasiones, de miles de alicantinos hasta que el final de la Guerra Civil y la dictadura posterior impidieron la continuidad del acto.

Este año la manifestación vuelve a convocarse en Alicante. Será el domingo 1 de marzo, siete días antes del aniversario exacto. El fusilamiento de los 25 liberales, entre ellos el jefe de filas, Pantaleón Boné, se produjo el 8 de marzo de 1844, pero los convocantes han decidido separar esta celebración de la del Día Internacional de la Mujer, que tendrá lugar una semana más tarde.

La marcha comenzará a las 12 del mediodía y su recorrido, aun por concretar, culminará en el paseo de los Mártires de la Libertad, en el puerto de Alicante, paralelo a la Explanada que en su día se bautizó con el recuerdo a los fusilados en 1844 hasta el cambio de denominación en 1939. Los convocantes son los miembros de la plataforma Mártires por la Libertad, integrada por más de un centenar de personas, y contarán con la colaboración de la colla dolçainera El Cocó y con la colaboración de la agrupación El Palamó, que se encarga de organizar el acto cívico por los mártires fusilados en el mismo episodio histórico en Villafranqueza cada mes de febrero.

Proceso

Según informan desde la organización, ellos mismos se dirigieron a la Concejalía de Cultura, liderada por Nayma Beldjilali, para celebrar una reunión y proponer la recuperación de la iniciativa, que pretendían que se votara en el pleno del Ayuntamiento del mes de febrero, que tendrá lugar el día 26. Las mismas fuentes explican que finalmente fueron recibidos por un cargo de la Concejalía que "se comprometió" a trasladar la propuesta a la edil, pero ante la “falta de respuesta”, los organizadores, que dicen que sí que han contado “con las facilidades” de la Autoridad Portuaria para culminar la marcha en el puerto, decidieron organizar el acto por su cuenta.

De momento se ha pedido permiso a la Subdelegación del Gobierno para realizar la procesión, y la propuesta de que el Ayuntamiento participe en la marcha la justifican porque “antiguamente el Consistorio era el que organizaba el acto”.

Antiguamente el recorrido culminaba en el Malecón, en la actual Explanda, donde tuvieron lugar los fusilamientos y actualmente un monolito con una inscripción recuerda el episodio.

Desde 1996 se organiza un homenaje similar en Villafranqueza para recordar a los siete fusilados en el mismo contexto, en el Panteón de los Guijarro, como medida de fuerza para que Pantaleón Boné desistiera de sus intenciones.