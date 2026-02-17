Desde olleta a todo tipo de arroces, estos son los 18 menús de los Viernes de Cuaresma de Alicante de entre 14 y 52 euros
Entre el 20 de febrero y el 27 de marzo una selección de restaurantes alicantinos prepararán sus mejores platos
Alicante ya huele a Semana Santa y, a pesar de que todavía faltan varias semanas, la ciudad ya empieza a preparar estos días tan destacados. Buena muestra de ello son las VII Jornadas Gastronómicas de Cuaresma de Alicante, que combinan buena cocina y tradición para disfrutar de la Semana Santa a través del paladar.
Las jornadas se desarrollarán entre el 18 de febrero y el 2 de abril con un total de 34 establecimientos que ofrecerán ‘Menús de Viernes de Cuaresma’ o que participarán en la ruta de la ‘Tapa Cofrade’.
Restaurantes menús de los Viernes de Cuaresma
Esta edición contará con la participación de 18 establecimientos que ofrecerán menús completos durante los viernes del 20 y 27 de febrero, y los 6, 13, 20 y 27 de marzo. Con precios que oscilan entre 14 y 52 euros, los menús incluyen entrantes, plato principal y postre, todos elaborados sin carnes ni embutidos, centrados en pescados, verduras y legumbres, además de dulces típicos de Cuaresma.
Aquí tienes la relación de restaurantes de Alicante y sus menús:
- Cervecería Carvi: ensaladilla de marisco, bacalao a la marinera, olleta alicantina, flan o fruta, incluye una bebida por persona, café o infusión. 15 euros por persona.
- Gastro Bar 2 & TRES: croquetas de boniato, pajaritos de la huerta con salsa de cacahuetes, bullit de bacalao, gazpacho de rape y pulpo, torrija con espuma de crema catalana y la bebida a parte. 30 euros por persona.
- Restaurante Casa Ibarra: tomate aliñado acompañado de Salazones Alicantinos, Potaje de vigilia con bacalao y verduras de huertos, tradicional arroz con leche casero con canela e incluye bebida. 28 euros por persona.
- Restaurante Casa Pepe: croqueta de alcachofa, ensaladilla rusa, almejas a la marinera, arroz de verduras y bacalao, torroja y sin bebida. 35 euros por persona.
- Restaurante Casa Riquelme: tosta de pericana, ensaladilla de pulpo, gambas estilo Riquelme, tomate trinchado con encurtidos, caldero con pescado, flan de turrón de Jijona y bebida incluida. 46 euros por persona.
- Restaurante Delta 3: merluza a la romana, potaje de bacalao, pan de calatrava y una bebida. 14 euros por persona.
- Restaurante El Sorell: marinera Sorell con anchoa, merlucitos marinados en tempura, gambas al ajillo, potaje de vigilia, milhoja de crema con helado de turrón y bebida incluida. 39 euros por persona.
- Restaurante Gastrobar Jorge: Coca alicantina con escalivada y sardina ahumada del cantábrico, crunchy de Bacalao, merlucita en tempura con miel, Tomate raff con capellán y mollitas, arroz meloso de atún y sepia, postre a elegir (torrija con Helado de turrón de Xixona o coca de almendra marcona con nube de horchata) y una bebida incluida. 35 euros por persona.
- Restaurante Insensato. Vermú y Anchoas: vermú de la casa con una gilda, ensaladilla de centollo, pulpo al horno con patatas panaderas, corvina curada con ajo blanco, alcachofa confitada con parmesano y huevo a baja temperatura, torrija con helado o café y dos bebidas por persona. 45 euros por persona.
- Restaurante La Barra del Ibarra: coca de orégano con tartar de gamba roja, emulsión coral y gel de lima, atún curado en kombu, fondo marino y vegetales braseados, tarta de queso vasca y bebida incluida. 28 euros por persona.
- Restaurante La Taverna del Racó del Pla: Ensalada de tomate con ventresca de atún, salazones de la tierra (mojama, bonito y hueva), nuestros calamares a la romana, gazpacho de mero, postre a elegir (tarta de limón casera o tarta de chocolate y queso casera) y no incluye bebidas. 32 euros por persona.
- Restaurante Píllame Confesá: Nuestro salmorejo con sardina ahumada, escalibada con bonito en salazón, gamba blanca salteada con alcachofas, salsa verde original y tomate recién rallado, borreta alicantina con bacalao ahumado, leche frita con ledao y una bebida por persona. 30 euros por persona.
- Restaurante Poniente: Nuestro sashimi de salmón (ensaladilla rusa y salmón marinado en casa), tortillitas de bacalao y espinacas, coca de pulpo, queso tetilla y canónigos, garbanzos con bogavante, sopa de queso, bizcocho de zanahoria y praliné con frutos rojos sin bebida. 30 euros por persona.
- Restaurante Racó del Pla: Surtido de salazones alicantinos, calamar de bahía a la plancha, croqueta de bacalao, ensalada con ventresca de atún, arroz de rape, sepia y gambas, torrija con helado y bebidas durante la comida. 46 euros por persona.
- Restaurante Racó del Pla Condomina: Surtido de salazones alicantinos, calamar de bahía a la plancha, croqueta de bacalao, ensalada con ventresca de atún, arroz de rape, sepia y gambas, torrija con helado y bebidas durante la comida. 46 euros por persona.
- Restaurante Telas: Coca de pan de aove (individual), ensaladilla rusa tradicional con ventresca , emulsión de kimchi y huevas de pez volador, tomate del terreno trinchado con ventresca en escabeche casero y sus verduritas, buñuelo de bacalao, lomo de bacalao “el barquero” y su pil pil acompañado de sus verduritas y parmentier, arroz meloso de la bahía (gambitas, atún y calamar), tarta de queso de la viña con confitura de fresas silvestres y bebida incluida. 52 euros por persona.
- Taverna La Vendimia: Timbal de Alcachofa con salado y huevos a 65º, canelón de gamba, marinera de salmón, 20 de febrero: lentejas caviar con sepia, gambas y almejas, postre de la casa y bebida no incluida. 30 euros por persona.
- Vinos y Risas la Gastrobodega: alioli de remolacha y tomate al romero con pan calentito, tomate a la pericana con mollitas y queso curado, ensaladilla de bacalao y hueva, camembert fundido con verduritas y dulce de tomate, arroz de bacalao y verduras, torrija de brioche con dulce de leche y 3 bebidas por persona o 1 botella de vino por cada dos personas, café o infusión. 39 euros por persona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento para que no haya “injusticias” entre negocios
- El viento golpea Alicante: cortada la carretera de Ocaña por un cartel y retirada una palmera junto al Mercado Central
- La Generalitat envía un Es-Alert a toda la provincia por vientos que pueden superar el sábado los 150 km/h
- Los concejales de Alicante disponen de un mes para actualizar sus bienes
- Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
- Dos 'pesos pesados' de las Hogueras, vinculados a las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante
- El Supremo valida sobreprecios en ventas de VPO pero avisa de sanciones
- El tiempo en Alicante: la borrasca Oriana provoca la extensión de la alerta amarilla en la provincia hasta el martes