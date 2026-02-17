Desde olleta a todo tipo de arroces, estos son los 18 menús de los Viernes de Cuaresma de Alicante de entre 14 y 52 euros

Alicante ya huele a Semana Santa y, a pesar de que todavía faltan varias semanas, la ciudad ya empieza a preparar estos días tan destacados. Buena muestra de ello son las VII Jornadas Gastronómicas de Cuaresma de Alicante, que combinan buena cocina y tradición para disfrutar de la Semana Santa a través del paladar.

Las jornadas se desarrollarán entre el 18 de febrero y el 2 de abril con un total de 34 establecimientos que ofrecerán ‘Menús de Viernes de Cuaresma’ o que participarán en la ruta de la ‘Tapa Cofrade’.

Restaurantes menús de los Viernes de Cuaresma

Esta edición contará con la participación de 18 establecimientos que ofrecerán menús completos durante los viernes del 20 y 27 de febrero, y los 6, 13, 20 y 27 de marzo. Con precios que oscilan entre 14 y 52 euros, los menús incluyen entrantes, plato principal y postre, todos elaborados sin carnes ni embutidos, centrados en pescados, verduras y legumbres, además de dulces típicos de Cuaresma.

Mapa de Viernes de Cuaresma en Alicante

Aquí tienes la relación de restaurantes de Alicante y sus menús:

