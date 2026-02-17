Más de 50.000 niños viven en Alicante en hogares con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas

Más de 50.000 niños viven en la provincia de Alicante en hogares que se encuentran en una situación de pobreza severa, es decir, cuya renta disponible es inferior al 40 % de la renta mediana, lo que supone que los ingresos que tienen son insuficientes para cubrir necesidades básicas. Son hogares de familias obligadas a sobrevivir con entre 530 y 644 euros mensuales, lo que a menudo conlleva una incapacidad total para cubrir una alimentación adecuada dado el alza de precios de la cesta de la compra, por no hablar de las condiciones de la vivienda o el acceso a suministros.

Las personas en esta situación no pueden permitirse al menos cuatro de nueve elementos básicos, como mantener la vivienda caliente, comer proteínas regularmente o afrontar gastos imprevistos.

Aumenta el número de hogares con niños que no pueden llegar a fin de mes / INFORMACIÓN

Así lo revela el análisis que ha hecho Save the Children a raíz de la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ofrece datos oficiales sobre cómo viven las familias en España. En toda la Comunidad Valenciana superan los 153.000.

Esto supone que un 13,8 % de los hogares con hijos e hijas a cargo está en esta situación, por encima de la media estatal (12,5 %). La peor situación es la que atraviesan las familias monomarentales (con hijas e hijos a cargo y encabezadas por mujeres) pues una de cada cuatro (25,2 %) se encuentra en situación de pobreza severa, cinco puntos más en un año. La tasa de los hogares donde no hay niños es del 9,7 %.

Las familias monomarentales son las que peor lo pasan: una de cada cuatro vive en pobreza severa, cinco puntos más en un año.

Riesgo de exclusión

Por otro lado, el riesgo de exclusión social infantil aumenta en un año, pasando del 38,4 % al 39,3 %, según este análisis. En lo referente a la población en general, esta tasa alcanza el 30,7 %, lo que vuelve a dejar a los niños y niñas de la Comunidad Valenciana como uno de los colectivos más vulnerables. Lo que supone que 347.217 niños y niñas se encuentran en esta situación, de ellos más de 100.000 en la provincia de Alicante.

“Nos preocupa que haya aumentado la pobreza severa de hogares con hijos a cargo. Es imprescindible seguir dando una respuesta contundente a esta situación para que la pobreza deje de tener cara de niño o niña”, afirma Rodrigo Hernández, director de la organización no gubernamental Save the Children en la Comunidad Valenciana.

Numerosas

Para combatir la pobreza infantil la organización pone el foco en la mejora en marcha de la Renta Valenciana de Inclusión, y pide que se asegure un complemento por hijo e hija a cargo y se prioricen a las familias monomarentales y numerosas. También aboga por reforzar las cuantías percibidas por las familias con hijos e hijas a cargo que se encuentren en situación de pobreza severa y eliminar barreras de acceso.

La ONG plantea ampliar el parque de vivienda pública de alquiler social como forma de hacer frente a las crisis habitacionales derivadas de desahucios, impagos u otras situaciones de vulnerabilidad económica y exclusión social. Para la organización es también fundamental garantizar que en la política de becas y ayudas al estudio primen los criterios de equidad, asegurando la cobertura de todos los niños y niñas que se encuentran en situación de pobreza.

Los bancos de alimentos alertan del aumento de la pobreza alimentaria mientras disminuyen los donativos / Pilar Cortés

Emergencia

“La emergencia ocasionada por la dana nos está demostrando que hace falta seguir priorizando a los niños y niñas en la respuesta, para que estos números no acaben siendo a futuro todavía más preocupantes”, afirma Hernández.

A nivel estatal, Save the Children pide desarrollar dos medidas clave para paliar la pobreza infantil y reforzar la protección social de los hogares con hijos e hijas. Propone implementar una prestación para la crianza accesible a todas las familias, articulada a través de deducciones reembolsables en el IRPF.

Asimismo, reclama aumentar las cuantías del Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), con especial atención a los mayores de 6 años, además de desarrollar estrategias de difusión y mejorar en los mecanismos de acceso.