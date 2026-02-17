Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevos horarios del TRAM para el Carnaval de Alicante: más trenes hasta la madrugada

Las líneas 2, 3 y 4 verán modificados sus recorridos y horarios este viernes

Así celebraron los alicantinos este Carnaval 2026

Jose Navarro

INFORMACIÓN

El TRAM d’Alacant ofrecerá el viernes 20 de febrero un servicio especial nocturno hasta aproximadamente las 03.00 horas de la madrugada para facilitar los desplazamientos masivos que se prevén por la ciudad con motivo de los desfiles y fiestas de Carnaval

Las líneas de tranvía 2, 3 y 4 prolongarán su horario habitual para que todas aquellas personas que decidan acudir a estas fiestas puedan regresar a sus hogares con comodidad y rapidez, sin tener que conducir sus vehículos privados.

Cabe recordar que los actos que se iban a celebrar el sábado 14 de febrero fueron aplazados debido a las fuertes rachas de viento. La decisión de que sea un viernes en lugar de un sábado se debe a que el domingo 22 se disputa la trigésima edición de la Media Maratón Internacional y 10K Aguas de Alicante. 

Líneas 2, 3 y 4

En total, serán 45 tranvías los que conectarán el centro de Alicante con los destinos habituales de las líneas y el trayecto inverso. La Línea 2 (Luceros-San Vicent del Raspeig) ofrecerá 14 circulaciones, siete por cada sentido. De Luceros partirá el primer servicio especial a las 22.39 horas y el último a la 01.54 horas. De San Vicent, el primero lo hará a las 22.09 horas y el último a las 02.24 horas.

La Línea 3 (Luceros-El Campello) ofrecerá once trayectos de ida y tres de vuelta, 14 en total. El primero saldrá de Luceros a las 23.19 horas y el último, de la misma estación, a las 03.04 horas. De regreso, el primero partirá de El Campello a las 22.10 horas y el último será a las 23.10 horas.

Además de estos convoyes, de vuelta, se encontrarán las tres últimas circulaciones de Línea 1 que parten de Benidorm y que concluyen normalmente su viaje en El Campello, y que el sábado continuarán su marcha hasta Luceros con parada facultativa en todos los apeaderos, excepto Sangueta, como hace la L-3. Por lo tanto, habrá seis servicios de vuelta hasta Luceros.

La Línea 4 (Luceros-Plaza La Coruña) pondrá en marcha 14 convoyes, siete unidades en el recorrido de ida, el primero a las 22.59 horas desde Luceros y el último a la 01.59 horas. Desde Plaza La Coruña habrá siete circulaciones, la primera a las 23.30 horas y la última a las 02.30 horas.

Cabe reseñar que los servicios especiales no efectuarán parada en el apeadero de Sangueta. 

