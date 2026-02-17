Dos "pesos pesados" de las Hogueras, vinculados a las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante

Muchos son los nombres conocidos con vivienda en la polémica urbanización de Les Naus, la primera promoción de pisos protegidos que se construía en más de dos décadas en Alicante y que ahora está en el foco de la Justicia por unas polémicas adjudicaciones que han provocado, por ahora, la dimisión de tres cargos públicos.

A los ya sabidos de la ahora exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, que vive en el residencial al igual que su suegro y su excuñada; de los hijos y un sobrino de la ya ex directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, la funcionaria María Pérez-Hickman; de dos arquitectos de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Francisco Nieto y Elsa Lloret, ahora expedientados por el Ayuntamiento de Alicante; de la madre de las hijas del ya exjefe de Gabinete de la Conselleria de Industria y Turismo, Miguel Ángel Sánchez; del gerente de Fraorgi, la gestora de la cooperativa Les Naus, entre otros, se suman ahora dos "pesos pesados" en las Hogueras.

Ninguno de ellos aparece en el listado de adjudicatarios de los 140 pisos protegidos que se construyeron sobre un suelo originalmente público, ni tampoco como residentes (empadronados), aunque ambos tienen a familiares muy cercanos entre los beneficiarios de la promoción. Esos nombres se suman al de Óscar Torregrosa, actual tesorero de la actual Federació, que reside en la urbanización junto a su mujer.

Una de las personas con nombre propio en las Hogueras con fuertes vínculos con Les Naus es Conrado Albaladejo, que fue miembro de la Federació durante el mandato de Manuel Jiménez y que siguió en el órgano gestor en los primeros años de Toñi Martín-Zarco, hasta que en el verano de 2022, a falta de un año para elecciones, dimitió por motivos personales y laborales. En un ático de la urbanización reside Vanessa Quero, madre de sus dos hijas y también "ex" de las Hogueras.

Abogado de cooperativa

Albaladejo fue el abogado de la gestora de la cooperativa en el pleito contra el Ayuntamiento por la enajenación de la parcela. Ese caso acabó en el Tribunal Superior de Justicia, donde la asociación consiguió imponer su criterio frente al defendido por el gobierno de Barcala, que previamente había paralizado el proceso tras admitir los recursos de Provia y una promotora frente a la cláusula de desempate incluida en el pliego. "A finales de 2018 me hice cargo del caso cuando el Ayuntamiento paralizó el proceso. Entonces, Fraorgi me contrató para presentar un recurso Contencioso-administrativo. Tramité el caso hasta que finalizó, consiguiendo la razón del TSJ. Mi trabajo con Fraorgi se limita a ese proceso", explicó este lunes a preguntas de este diario sobre su vinculación con la cooperativa, de la que es vicepresidenta Vanessa Quero.

Sobre su actual relación con la madre de sus hijas, el abogado se limitó a señalar, sin entrar en más detalles: "No constituimos unidad familiar y ella cumple todos los requisitos para comprar el piso. Ella entró en la cooperativa en 2018, antes de hacerme yo cargo del proceso judicial por la parcela. Yo no soy cargo público ni he intervenido de ninguna manera en el proceso, más allá de la cuestión legal vinculada al recurso contra el Ayuntamiento".

Uno de los hermanos de Albaladejo también está vinculado a la promoción donde su, según fuentes familares, exmujer disfruta de otro ático.

Otro "ex" de Fderacció

Una relación paralela a la de Albaladejo con la Fiesta siguió el otro "peso pesado" de las Hogueras que también guarda estrechos vínculos con Les Naus. En este caso, se trata de Manuel García, también miembro de la Federació durante el mandato de Jiménez y que siguió en el órgano gestor con Martín-Zarco. Igualmente, también dimitió en el verano de 2022, en una salida en cascada de altos dirigentes que obligó a la entonces presidenta a realizar una reestructuración interna a un año de la cita electoral.

En este caso, una hija de García es la propietaria de otro piso de Les Naus, un octavo. "Es una vivienda de mi hija, que se apuntó a la cooperativa en 2018. Ella no es cargo público y cumple todos los requisitos. Ella vive ahí desde que le dieron el piso", explicó este lunes García a preguntas de este diario.

Ambos "pesos pesados" de las Hogueras, ahora fuera de la Federació, fueron también miembros de la Comisión Permanente, integrada por cinco personas, que pilotaron al órgano gestor entre la salida de Jiménez para integrarse en la lista electoral de Barcala, en abril de 2019, y las elecciones a las Hogueras, que se convocaron en septiembre de ese año y en las que se impuso la entonces lista continuista, liderada por Martín-Zarco.