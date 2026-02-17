El profesorado de Alicante vuelve a la huelga el 31 de marzo y anuncia un parón indefinido en mayo

El intento de diálogo entre la Conselleria de Educación y los sindicatos ha caído en saco roto para la mejora de las condiciones laborales de los docentes. El profesorado de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana volverá a hacer huelga el próximo 31 de marzo. Y no solo eso, para mayo ha anunciado una huelga indefinida. STEPV, CSIF, CCOO y UGT han empezado convocando manifestaciones el 28 de febrero en Alicante, Valencia y Castellón, a las 12 horas.

El comité de huelga ha dado estas tres fechas de movilizaciones bajo el argumento de que hay una "falta de compromisos reales por parte de la Conselleria de Educación para concretar el calendario de negociaciones de la plataforma reivindicativa sindical".

Los sindicatos trasladaron una propuesta concreta de fechas para negociar en el plazo de un mes los temas de la plataforma (incremento salarial, reducción de ratios y burocracia, mejora de las infraestructuras, reversión de los recortes y mejora de la enseñanza en valenciano), una propuesta que, las organizaciones sindicales aseguran que no fue recogida por la administración, porque se limitó a proponer que en marzo se iniciarían las negociaciones de las condiciones laborales del profesorado, sin fechas ni concreciones de los temas a negociar.

Profesores del IES 8 de marzo de Alicante, en una concentración este martes / INFORMACIÓN

Esta respuesta fue valorada por los cuatro sindicatos como una «broma» y advirtieron que se convocarían nuevas movilizaciones si la conselleria no concretaba las mesas de negociación en un calendario aceptable. Desde entonces, han lamentado que no ha habido ninguna respuesta por parte de la Administración dirigida por Carmen Ortí respecto a la concreción del calendario y, por tanto, la paciencia de los sindicatos se ha agotado.

Situación "límite" en los centros

Varios manifiestos suscritos por centros educativos de la provincia alertaron la pasada semana de la situación "límite" que atraviesan los colegios e institutos. Entre ellos, uno firmado por equipos directivos de 450 centros de la Comunidad Valenciana y de más de 70 de la provincia de Alicante ha advertido de las carencias y necesidades que tiene en estos momentos la enseñanza pública. Avisan desde la falta de personal para atender la diversidad y garantizar la inclusión de los alumnos, la situación económica deficitaria de los centros por el aumento de los costes del comedor escolar, hasta el reparto desigual del alumnado vulnerable. Reivindican desde reducir las ratios, la climatización en las aulas, hasta infraestructuras dignas. También han mostrado su rechazo a que las oposiciones coincidan con el inicio del curso escolar, en septiembre, y han demandado mejoras laborales para el profesorado.

Docentes, en una protesta frente a la Casa de las Brujas / Rafa Arjones

El texto ha sido promovido por el colectivo recién constituido "Equips directius crítics", con el apoyo de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria (Adep-Pv). Los firmantes pertenecen a colegios e institutos de Alicante, Elche, El Campello, Orihuela, Alcoy, Denia, Novelda, La Vila, Benidorm, San Vicente, Mutxamel, Sant Joan, Altea, Pego, Elda, Monóvar, Ibi, Pedreguer, Benissa, Els Poblets, Benejúzar, Xábia, Rojales, Cocentaina, Banyeres de Mariola, Torrevieja, San Miguel de Salinas, Busot, entre otros municipios alicantinos.