Más de 2.100 profesores de la provincia de Alicante se forman con Microsoft para enseñar la IA en las aulas

Un total de 2.150 profesores de la provincia de Alicante han comenzado a formarse para enseñar en las aulas a utilizar la inteligencia artificial de forma responsable y para tratar de poner freno a los peligros que, por otro lado, está desencadenando el uso de esta tecnología entre los jóvenes, como por ejemplo para cometer acoso escolar.

Esto se produce en un contexto en el que, el Gobierno ha anunciado la prohibición de las redes sociales y plataformas digitales a los menores de 16 años, precisamente, por la falta de control de los contenidos, la expansión de los discursos de odio y de la desinformación, así como por la desprotección de los datos personales. Paralelamente, la Administración autonómica está trabajando, por otro lado, en una orden para delimitar de forma más concreta cuándo y cómo se puede recurrir a los móviles, tablets u ordenadores para enseñar al alumnado, ya que su uso es desigual dependiendo del centro educativo.

El nuevo programa de diez horas de duración de la Conselleria de Educación, gigante de Microsoft Ibérica y Founderz (escuela online de emprendimiento) ha arrancado esta semana con cerca de 6.200 docentes de toda la Comunidad Valenciana, de los 80.000 a los que va dirigido. Aún así, el departamento dirigido por Carmen Ortí ha destacado "el alto grado de interés por la formación en competencias relacionadas con la inteligencia artificial en el ámbito educativo".

Educación dispondrá de un panel de seguimiento que permitirá consultar en tiempo real la evolución, el nivel de participación y el progreso de las personas usuarias. Esta funcionalidad posibilitará la descarga directa de informes que servirán para evaluar el impacto de la iniciativa y orientar futuras acciones formativas.

Madrid y Aragón son de las pocas comunidades que ya cuentan con acuerdos con la multinacional tecnológica estadounidense para formar gratuitamente al profesorado.

Un colegio de Alicante, haciendo uso de las nuevas tecnologías / Pilar Cortés

Centro específico

El curso "Alfabetización en Inteligencia Artificial" es una formación inicial del centro de formación del profesorado "Cefire de Inteligencia Artificial y Pensamiento Computacional", que ha abierto la Administración autonómica este curso en La Nucía. A través de ella, los docentes están aprendiendo a distancia temáticas como la importancia de educar hoy en IA, sus mitos y realidades, el uso seguro y responsable, la enseñanza a los alumnos, la mejora de la productividad como docentes, diseñar el aprendizaje con este sistema, casos de éxito en centros educativos, entre otras.

La apertura de este centro específico para formar en IA, el primero de toda España, según la conselleria de Educación, tiene como objetivo elaborar planes de formación en pensamiento computacional, inteligencia artificial, programación y robótica; el asesoramiento a los centros educativos en la planificación y evaluación de proyectos didácticos o la implementación de materiales didácticos digitales y buenas prácticas.

Educación firma un protocolo con Microsoft y Founderz / INFORMACIÓN

Por otro lado, también trabajará en el establecimiento de redes colaborativas entre docentes, centros educativos, universidades y entidades tecnológicas y fomentar la inclusión digital y la equidad territorial, priorizando zonas rurales o con mayor riesgo de brecha tecnológica.

Con esta iniciativa innovadora, la conselleria ha querido destacar su compromiso con "una educación adaptada a los retos del siglo XXI y consolida a la Comunitat Valenciana como referente estatal en la formación docente en robótica, programación e inteligencia artificial".