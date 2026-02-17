Sanidad actualiza las bases de las ayudas del Plan GenT de investigación sanitaria

La Conselleria de Sanidad ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la Orden 1/2026, por la que se aprueban las nuevas bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar actuaciones en investigación sanitaria en el marco del Plan GenT, Generación Talent.

Esta actualización normativa, explican desde el Consell, refuerza la política autonómica de apoyo al talento investigador, eje estratégico del sistema valenciano de I+D+i en salud. La directora general de Investigación e Innovación, Mariola Penadés, ha destacado que "damos un paso más para ofrecer un marco de ayudas más flexible, estable y alineado con la realidad de nuestros centros de investigación sanitaria, impulsando a personas investigadoras y técnicas que contribuyen al avance de la salud”.

El Plan GenT cuenta con una inversión global de 25 millones de euros y actualmente hay más de 200 investigadores e investigadoras que reciben financiación de algunas de las modalidades del Plan GenT. Todo ello destinado a fortalecer la posición de la Comunidad Valenciana en el panorama nacional e internacional de la ciencia y la investigación. Es una de las estrategias autonómicas orientadas a consolidar un ecosistema de investigación sólido, competitivo y con proyección internacional, apostando por el refuerzo del capital humano científico y técnico en todas las etapas de la carrera investigadora.

Objetivos

Entre sus principales objetivos destacan la incorporación de personal investigador doctor con experiencia consolidada, el impulso al talento joven y a perfiles con vocación científica, el apoyo a la transferencia del conocimiento y la innovación aplicada, así como la mejora del funcionamiento y la gestión de las estructuras de investigación sanitaria.

En este sentido, la directora general ha subrayado que “invertir en talento investigador no solo mejora la calidad científica, sino que tiene un impacto directo en la salud de la ciudadanía, en la innovación del sistema sanitario y en la capacidad de atraer financiación competitiva”.

El desarrollo del Plan GenT se realiza de forma coordinada entre la Conselleria de Sanidad, como impulsora directa de las subvenciones y del refuerzo del sistema de investigación sanitaria, y la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, responsable de las políticas de I+D+i, transferencia y emprendimiento tecnológico en las universidades. Para la Generalitat la inversión en ciencia es un elemento clave para el futuro económico, industrial, sanitario y educativo de la Comunidad Valenciana.

“La coordinación entre departamentos es esencial para construir una política de ciencia coherente y eficaz. Solo así podemos ofrecer itinerarios profesionales atractivos y un entorno estable para la investigación”, ha señalado la directora general de Investigación e Innovación.

Investigadores sanitarios de la Comunidad Valenciana / INFORMACIÓN

Tres modalidades

La Orden 1/2026 regula tres modalidades de ayudas, financiadas con cargo a los presupuestos de la Generalitat y convocadas de forma bianual, con posibilidad de subvenciones plurianuales. En primer lugar, la modalidad de ayuda CDEI: contratación de personal doctor con experiencia investigadora consolidada para su incorporación a centros de investigación en salud de la Comunidad, con contratos de hasta 60.000 euros anuales y financiación complementaria para el desarrollo de proyectos propios.

En segundo lugar, la modalidad de ayuda CAGI: contratación de personal técnico superior de gestión de investigación en salud, con ayudas de hasta 45.000 euros anuales, orientadas a profesionalizar la gestión científica y mejorar la captación y planificación de fondos.

Y, por último, la modalidad CTPT: contratación de personal técnico superior de investigación para el soporte a infraestructuras y equipamientos de plataformas científico-tecnológicas, con contratos de hasta 45.000 euros anuales para optimizar el rendimiento y la capacidad tecnológica del sistema.

Según ha explicado Mariola Penadés, “estas tres líneas responden a una visión integral del sistema, en el que la gestión profesionalizada y el uso avanzado de infraestructuras son elementos fundamentales”.

¡GenTalks¡

En el marco del Plan GenT, la Generalitat también ha puesto en marcha 'GenTalks', una iniciativa de divulgación científica orientada a visibilizar el trabajo del personal investigador, fomentar vocaciones científicas y acercar la ciencia a la ciudadanía.

La primera edición se celebró el 19 de septiembre de 2025 en el Oceanogràfic de València bajo el lema ‘Talento que transforma’. El evento dio voz a investigadores e investigadoras que han disfrutado del Plan GenT y permitió dar a conocer el éxito de sus proyectos de investigación, todos ellos de muy alto nivel y con elevado impacto social.