Sanidad centraliza pruebas genómicas para asegurar igualdad en la atención sanitaria

La medicina personalizada de precisión está revolucionando la atención sanitaria al permitir adaptar diagnósticos y tratamientos a las características individuales de cada paciente. Los avances en genética, biología molecular, inteligencia artificial y digitalización están impulsando este cambio, mejorando los resultados clínicos y contribuyendo a la sostenibilidad del sistema sanitario.

Sin embargo, el grado de desarrollo de este modelo aún es desigual entre comunidades autónomas, lo que puede generar inequidades en el acceso a estas herramientas

Terapias avanzadas

En este contexto, la Comunidad Valenciana ha impulsado diversas iniciativas para fortalecer su sistema de salud y avanzar hacia una atención basada en el valor. Un paso clave fue la creación en 2023 de la Oficina de Medicina Predictiva, Personalizada y Terapias Avanzadas, dependiente de la Conselleria de Sanidad.

“El primer paso consistió en elaborar un catálogo de las pruebas y servicios que hacía cada hospital, cómo lo hacían y reflejar así las necesidades”, explica el doctor Juan Eduardo Megías, responsable de la oficina autonómica. “Posteriormente, se apostó por el establecimiento de un sistema con seis nodos de diagnóstico NGS que distribuyen toda la cartera genómica disponible, permitiendo el acceso equitativo a las pruebas genéticas en toda la Comunidad Valenciana. Cada nodo realiza un tipo de pruebas concretas y da servicio a varios hospitales. De esta manera, se centraliza el diagnóstico de ciertas patologías para que cualquier paciente tenga acceso a las mismas pruebas sin tener que desplazarse”.

Agencia ATLAS

Proyecto SIGenES

Además, el proyecto SIGenES ha desarrollado una plataforma genómica que permitirá gestionar de manera integral el flujo de muestras y la información asociada. “Cualquier profesional, independientemente del punto en el que esté, podrá visualizar en qué estado está la solicitud de cada prueba y tener acceso directo a la muestra y a toda la información disponible sobre la misma. Además, el informe final se volcará tanto en la historia de laboratorio como en la historia clínica, con la posibilidad de realizar análisis automáticos de forma periódica”, añade Megías.

Paralelamente, la Conselleria de Sanidad ha diseñado la Estrategia en Cáncer de la Comunidad Valenciana, liderada por el doctor Carlos Camps y dependiente de la misma oficina. Su objetivo es garantizar que todos los pacientes tengan acceso equitativo a diagnóstico, tratamiento e innovación oncológica en cualquier centro sanitario de la Comunidad.

Equidad

“Todas estas iniciativas buscan garantizar la libertad de elección del ciudadano y la equidad en el acceso a los servicios sanitarios”, señala el doctor Megías. “Se enmarcan en un contexto en el que la sanidad debe responder a las nuevas demandas del paciente digital y capacitar a los profesionales en nuevos servicios basados en la innovación y los datos”.

Para coordinar los esfuerzos a nivel nacional, la Fundación Instituto Roche ha impulsado el informe "Aproximación Coordinada en Medicina Personalizada de Precisión entre Comunidades Autónomas", en el que han participado 24 expertos, incluido Megías.

El documento propone la creación de una Comisión Técnica específica dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Según los expertos, esta comisión “actuaría como un órgano operativo que contribuya a la adecuada cohesión de las iniciativas que se están llevando a cabo en nuestro país, garantizando la implementación coordinada y equitativa de esta nueva manera de hacer medicina en todo el territorio nacional”.