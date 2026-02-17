Sesenta asociaciones de vecinos exigen “responsabilidades políticas” por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

Sesenta asociaciones de vecinos muestran su indignación por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante y exigen al gobierno de Luis Barcala que asuma "responsabilidades políticas". Los colectivos vecinales reclaman medidas que van desde una auditoría a la constitución de una mesa de vivienda y critican que llevan esperando una respuesta del alcalde a su petición de reunión desde mayo de 2024, precisamente para abordar estos temas.

A través de un escrito respaldado por más de medio centenar de colectivos de residentes, vecinos de Alicante han mostrado su "indignación y profunda preocupación" ante los hechos desvelados por INFORMACIÓN, sobre la adjudicación de viviendas protegidas a cargos del PP y personas vinculadas con el Ayuntamiento y la Generalitat.

"La vivienda pública no es una concesión ni un privilegio, es una política social esencial que debe gestionarse con transparencia absoluta, criterios objetivos, igualdad de acceso y control democrático", apunta el escrito. Para las asociaciones, "nada de esto puede garantizarse cuando la política de vivienda se gobierna de espaldas a la ciudadanía".

Los colectivos recuerdan además que, en mayo y junio de 2024, solicitaron formalmente al alcalde de Alicante, Luis Barcala, "explicaciones y diálogo sobre la política municipal de vivienda pública: alquiler social, criterios de adjudicación, planificación y barrios prioritarios". Una solicitud en la que "no se pedían favores, sino transparencia, planificación y participación", pero que "no obtuvo respuesta alguna".

Respecto a la polémica de Les Naus, los vecinos opinan que "los hechos ahora conocidos no pueden despacharse como casos aislados ni como simples errores administrativos", sino que son "la consecuencia directa de haber gobernado la vivienda pública sin transparencia, sin participación vecinal y sin rendición de cuentas, pese a las advertencias previas del movimiento vecinal".

Por todo ello, exigen una auditoría inmediata, completa e independiente de todos los procesos de adjudicación de vivienda pública, con la publicación íntegra de sus conclusiones; la paralización cautelar de las adjudicaciones bajo sospecha, hasta que se esclarezcan todas las responsabilidades políticas y administrativas; la constitución urgente de una mesa municipal de vivienda con participación vecinal real y vinculante, no meramente consultiva; la elaboración y publicación de un plan municipal de vivienda social, con calendario, financiación, prioridades por barrios y mecanismos de seguimiento público; y la asunción de responsabilidades políticas al más alto nivel, por haber ignorado de forma reiterada las solicitudes formales del movimiento vecinal y haber permitido una gestión opaca de la vivienda pública.