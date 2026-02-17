Tapa y caña por 5 euros en Alicante: participa en la ruta de la ‘Tapa Cofrade’ y gana estos premios

Las Jornadas Gastronómicas de Cuaresma de Alicante vuelven un año más a la ciudad con su séptima edición. Tradición y buena cocina se reunirán en Alicante entre el 18 de febrero y el 2 abril, donde 34 establecimientos participarán en los ‘Menús de Viernes de Cuaresma’ y la ruta de la ‘Tapa Cofrade’.

Un total de 18 establecimientos ofrecerán estos menús el 20 y 27 de febrero y el 6, 13, 20 y 27 de marzo, con precios que oscilarán entre los 14 y los 52 euros.

Elaboraciones y restaurante de la ‘Tapa Cofrade’

Un total de 15 propuestas diferentes elaboradas por restaurantes se podrán degustar acompañadas por una caña o un vino a un precio de 5 euros desde el 18 de febrero al 2 de abril.

Los restaurantes y las tapas son los siguientes:

Restaurante Chapeau San Juan: albóndigas de mero con gamba roja y salsa marinera.

albóndigas de mero con gamba roja y salsa marinera. Restaurante Delta 3: Quiche lorraine con cebolla caramelizada y salsa bellei

Quiche lorraine con cebolla caramelizada y salsa bellei Restaurante Gastrobar Jorge: Crunchy de Bacalao

Crunchy de Bacalao Restaurante Insensato. Vermú y Anchoas: Bajo el manto: Tapa de inspiración cofrade donde el bacalao, tratado con el máximo respeto al producto, se presenta en lascas nacaradas sobre una crema limpia de garbanzos, evocando el potaje de vigilia. El conjunto se completa con un sutil contraste de alioli de ajo negro, garbanzos tostados y un toque de sésamo negro que aporta profundidad y umami sin desvirtuar el carácter tradicional del plato.

Bajo el manto: Tapa de inspiración cofrade donde el bacalao, tratado con el máximo respeto al producto, se presenta en lascas nacaradas sobre una crema limpia de garbanzos, evocando el potaje de vigilia. El conjunto se completa con un sutil contraste de alioli de ajo negro, garbanzos tostados y un toque de sésamo negro que aporta profundidad y umami sin desvirtuar el carácter tradicional del plato. Restaurante La Barra del Ibarra: Pulpo a la gallega, en texturas: Patata crujiente gallega, pulpo a la brasa, aire de su cocción, emulsión suave de pimentón dulce y esferas de AOVE

Pulpo a la gallega, en texturas: Patata crujiente gallega, pulpo a la brasa, aire de su cocción, emulsión suave de pimentón dulce y esferas de AOVE Restaurante Nou Pinet: Ensalada templada de lentejas y langostinos, con aliño de kiwi y cilantro

Ensalada templada de lentejas y langostinos, con aliño de kiwi y cilantro Restaurante Pipirrana Vermut: Oreja cofrade al vermut alicantino: Oreja de cerdo cortada muy fina y horneada en horno hasta quedar crujiente y se acompañaría de una reducción de vermut rojo de aquí de la terreta de Alicante

La tapa cofrade triunfa en Alicante / Pilar Cortés

Restaurante Teselas: Buñuelo de bacalao

Buñuelo de bacalao Taverna La Vendimia: "Molletito Evaristo" Mini Burger de atún

"Molletito Evaristo" Mini Burger de atún Vinos y Risas la Gastrobodega: Nostra PE-PITA: Montadito de ternera, mantequilla, salsa de mostaza en pan de pita

Nostra PE-PITA: Montadito de ternera, mantequilla, salsa de mostaza en pan de pita Bar El Merengue: Ensaladilla rusa

Ensaladilla rusa Cervecería Carvi: Bocado de Vigilia: Bacalao en tempura, base de parmentier de pimentón De la Vera coronado con cebolla caramelizada y crujiente de parmesano

Bocado de Vigilia: Bacalao en tempura, base de parmentier de pimentón De la Vera coronado con cebolla caramelizada y crujiente de parmesano Cervecería Restaurante Portabella: Sepionet en su punto, presentado sobre un fondo de salsa marinera de mejillones y gambas, coronado con un gambón a la plancha y un delicado crujiente de almendra laminada.

Sepionet en su punto, presentado sobre un fondo de salsa marinera de mejillones y gambas, coronado con un gambón a la plancha y un delicado crujiente de almendra laminada. El dragón escamado: "Tapa del penitente". Capirote de trigo relleno de pollo frito con rebozado casero, lechuga, tomate, queso y salsa César, acompañado de patatas fritas naturales.

"Tapa del penitente". Capirote de trigo relleno de pollo frito con rebozado casero, lechuga, tomate, queso y salsa César, acompañado de patatas fritas naturales. Gastro Bar 2&TRES: Boquerón con vinagreta de verduras

Boquerón con vinagreta de verduras Restaurante Casa Ibarra: Zamburiña al grill con chimichurri casero, alioli de ajo perejil y polvo de kalamata

Mapa 'Tapa Cofrade' de Alicante

Concurso y premios de la ‘Tapa Cofrade’

Para participar en este concurso puedes votar al establecimiento que más te ha gustado la tapa. Puedes hacerlo en este enlace. El año pasado el ganador fue el restaurante Insensato. Vermú y Anchoas.

El 6 de abril, entre todos los participantes en el concurso, se realizará en sorteo con los siguientes premios:

