Vecinos de Vistahermosa en Alicante piden la retirada de un árbol que el viento tiró el sábado
El ejemplar se precipitó sobre una casa en un pasaje junto a la calle Concha Espina y dificulta la salida de los residentes
Vecinos del barrio alicantino de Vistahermosa "conviven" desde el pasado sábado con un árbol que se precipitó sobre una de las casas a causa de las fuertes rachas de viento y así permanece desde entonces, dificultando la salida y entrada a los domicilios de los residentes, denuncian los afectados.
En la zona se aprecian las vallas caídas que pusieron los Bomberos e incluso hay un panel metálico del vallado que se aprecia también que ha sido afectado por el aire huracanado.
Pasaje
Este árbol caído está en un pasaje junto a la calle Concha Espina 32, en una especie de paralela. Vecinos explican que se cayó pasadas las 15.30 horas del sábado y acudieron los Bomberos que "nos dijeron que vendrían el domingo a cortarlo". Sin embargo, este martes sigue tal cual.
Sin asfaltar
Aunque los afectados tienen otra salida del domicilio, esta se encuentra sin asfaltar por lo que suele ser utilizada para aparcar los vehículos. El problema, según relatan, es que a veces los coches impiden el paso. La situación se agudiza porque mañana (por este miércoles) "vuelve a casa una persona que va en silla de ruedas y no es viable como está la calle" para que pueda pasar hacia su casa.
Por ello insisten en reclamar la retirada del árbol caído sobre una casa, en la zona de un dormitorio, añaden los vecinos, aunque no tienen noticias de que en ese momento hubiese personas dentro de la casa.
