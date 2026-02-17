Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevos nombres Les NausSueldo vs. AlquilerHistoria barrio Miguel HernándezPLD SpaceEnfermera apuñaladaCondena comunidad regantesFuturo Benidorm Fest
instagramlinkedin

Sanidad

Vecinos de Vistahermosa en Alicante piden la retirada de un árbol que el viento tiró el sábado

El ejemplar se precipitó sobre una casa en un pasaje junto a la calle Concha Espina y dificulta la salida de los residentes

El árbol caído en un pasaje próximo a la calle Concha Espina 32 de Alicante en una imagen cedida este miércoles por vecinos

El árbol caído en un pasaje próximo a la calle Concha Espina 32 de Alicante en una imagen cedida este miércoles por vecinos / INFORMACIÓN

J. Hernández

J. Hernández

Vecinos del barrio alicantino de Vistahermosa "conviven" desde el pasado sábado con un árbol que se precipitó sobre una de las casas a causa de las fuertes rachas de viento y así permanece desde entonces, dificultando la salida y entrada a los domicilios de los residentes, denuncian los afectados.

En la zona se aprecian las vallas caídas que pusieron los Bomberos e incluso hay un panel metálico del vallado que se aprecia también que ha sido afectado por el aire huracanado.

Pasaje

Este árbol caído está en un pasaje junto a la calle Concha Espina 32, en una especie de paralela. Vecinos explican que se cayó pasadas las 15.30 horas del sábado y acudieron los Bomberos que "nos dijeron que vendrían el domingo a cortarlo". Sin embargo, este martes sigue tal cual.

Un cartel publicitario en Alicante amenaza con caerse por las fuertes rachas de viento

Un cartel publicitario en Alicante amenaza con caerse por las fuertes rachas de viento

INFORMACIÓN

Sin asfaltar

Aunque los afectados tienen otra salida del domicilio, esta se encuentra sin asfaltar por lo que suele ser utilizada para aparcar los vehículos. El problema, según relatan, es que a veces los coches impiden el paso. La situación se agudiza porque mañana (por este miércoles) "vuelve a casa una persona que va en silla de ruedas y no es viable como está la calle" para que pueda pasar hacia su casa.

Noticias relacionadas y más

Por ello insisten en reclamar la retirada del árbol caído sobre una casa, en la zona de un dormitorio, añaden los vecinos, aunque no tienen noticias de que en ese momento hubiese personas dentro de la casa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento para que no haya “injusticias” entre negocios
  2. El viento golpea Alicante: cortada la carretera de Ocaña por un cartel y retirada una palmera junto al Mercado Central
  3. La Generalitat envía un Es-Alert a toda la provincia por vientos que pueden superar el sábado los 150 km/h
  4. Los concejales de Alicante disponen de un mes para actualizar sus bienes
  5. Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
  6. Dos 'pesos pesados' de las Hogueras, vinculados a las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante
  7. El Supremo valida sobreprecios en ventas de VPO pero avisa de sanciones
  8. El tiempo en Alicante: la borrasca Oriana provoca la extensión de la alerta amarilla en la provincia hasta el martes

Un investigador de la UA, seleccionado por Europa crear cosméticos sostenibles que eviten el petróleo

Un investigador de la UA, seleccionado por Europa crear cosméticos sostenibles que eviten el petróleo

Barcala ordena a la Policía comprobar si los dueños de viviendas protegidas en Alicante viven realmente en ellas

Barcala ordena a la Policía comprobar si los dueños de viviendas protegidas en Alicante viven realmente en ellas

Nuevos horarios del TRAM para el Carnaval de Alicante: más trenes hasta la madrugada

Nuevos horarios del TRAM para el Carnaval de Alicante: más trenes hasta la madrugada

Dos propietarios renuncian a su vivienda protegida en la urbanización de Les Naus de Alicante

Dos propietarios renuncian a su vivienda protegida en la urbanización de Les Naus de Alicante

Desde olleta a todo tipo de arroces, estos son los 18 menús de los Viernes de Cuaresma de Alicante de entre 14 y 52 euros

Desde olleta a todo tipo de arroces, estos son los 18 menús de los Viernes de Cuaresma de Alicante de entre 14 y 52 euros

Descubre dónde ir de Tapa Cofrade y menús de Cuaresma esta Semana Santa en Alicante

Descubre dónde ir de Tapa Cofrade y menús de Cuaresma esta Semana Santa en Alicante

Viviendas de cañizo y abandono: la historia detrás del fuego en el barrio Miguel Hernández de Alicante

Viviendas de cañizo y abandono: la historia detrás del fuego en el barrio Miguel Hernández de Alicante

Vecinos de Vistahermosa en Alicante piden la retirada de un árbol que el viento tiró el sábado

Tracking Pixel Contents