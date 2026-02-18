La A-70 y la N-338 concentran las mayores retenciones tras varios accidentes en hora punta

La mañana se complica en las principales vías de acceso y circunvalación de Alicante, con hasta 55 incidencias activas en 17 carreteras a las 09:26 horas de este miércoles, según el último parte de la Dirección General de Tráfico. Los mayores problemas se localizan en la A-70, a la altura de Bacarot y Altábix, y en la N-338 en Torrellano, donde varios accidentes están provocando importantes retenciones en plena hora punta.

En la A-70, un siniestro en el entorno del polígono de Bacarot mantiene circulación irregular en ambos sentidos, con colas tanto hacia Alicante como hacia Murcia. Además, uno de los carriles permanece cerrado en sentido Valencia, lo que está agravando la congestión.

También presenta complicaciones la N-338 en Torrellano, donde un accidente provoca retenciones entre los kilómetros 2,4 y 4,5 en dirección Valencia, afectando especialmente a los accesos al aeropuerto y a la zona empresarial.

La N-332 registra varios puntos conflictivos esta mañana, con accidentes en Santa Faz y Santa Pola, además de incidencias en Orihuela Costa y Pedreguer. En Torrevieja se mantienen retenciones habituales entre los kilómetros 54 y 57,75 en ambos sentidos.

En el interior, la A-31 en Villena y la A-33 en La Zafra también presentan obstáculos en la calzada, mientras que en la Marina Alta y la Marina Baixa se acumulan incidencias en Calp, Xàbia y Pedreguer.

A esta situación se suman numerosas obras activas en vías clave como la AP-7 (tramos de Almoradí, Catral y Daya Nueva), la A-70, la A-77 y la N-340, con cortes móviles y carriles cerrados que pueden generar nuevas retenciones a lo largo de la mañana.

En total, se contabilizan 29 incidencias relacionadas con accidentes en 21 carreteras durante la jornada, lo que convierte este miércoles en una de las mañanas más complicadas de la semana en la red viaria provincial.

Se recomienda extremar la precaución, consultar el estado del tráfico antes de iniciar desplazamientos y, si es posible, optar por rutas alternativas en los accesos a Alicante capital y su área metropolitana.