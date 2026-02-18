Alicante lo vuelve a intentar con el hotel de Tabarca: ¿a la tercera va la vencida?

Nuevo intento del Ayuntamiento de Alicante para renovar la gestión del hotel de Tabarca. Tras la renuncia de las dos primeras clasificadas del concurso, el gobierno local tratará de adjudicar el contrato a la empresa de los hermanos Castillo, actuales responsables del establecimiento hotelero.

El procedimiento de licitación ha pasado en las últimas semanas de ser una lluvia de ofertas a una espantada de empresas. La segunda mercantil mejor posicionada en el concurso público para gestionar el hotel de la isla de Tabarca también renunció al contrato (como ya hizo la primera compañía) debido al elevado coste de su oferta. La empresa proponía un canon de 1,59 millones de euros para los próximos 15 años, lo que supondría pagar casi diez veces más de lo que reclamaba como mínimo el Ayuntamiento.

Con el nuevo contrato, el canon podría dispararse hasta alcanzar 1,39 millones de euros para los próximos 15 años

Este movimiento ha devuelto la explitación a la misma empresa que lo ha gestionado durante los últimos años: Hotel Boutique Isla de Tabarca SL. El espacio, de propiedad municipal, es explotado desde 2008 por una de las sociedades vinculadas a los hermanos Juan Carlos y Luis Castillo, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA). A través de esta compañía, los Castillo llevaron a cabo la rehabilitación del inmueble y lo abrieron al público en 2011, tras varias trabas en los trámites administrativos y patrimoniales, que paralizaron la obra. En aquel momento, el canon se fijó en 90.000 euros para un plazo de 15 años: unos 6.000 euros anuales. Ahora, con el nuevo contrato, esa cifra podría dispararse hasta alcanzar 1,39 millones de euros, la oferta de los hermanos.

La Mesa de Contratación del Consistorio ha validado este mismo miércoles la solvencia de Boutique Isla de Tabarca SL, por lo que propone a la empresa de los Castillo para la adjudicación definitiva del contrato. De esta forma, el hotel no cambiará de manos, al menos, durante los próximos 15 años. Los empresarios, además, se han hecho esta misma semana con la explotación del antiguo quiosco Peret.

Renuncia por partida doble

A principios del pasado mes de diciembre, la empresa mejor posicionada (con una oferta de 1,75 millones) quedó fuera del concurso, al no acreditar su solvencia, por lo que se acordó que la adjudicación pasara a manos de la segunda clasificada en la licitación. Además, se fijó por parte de la Junta de Gobierno Local una sanción del 3 % del presupuesto base: unos 4.800 euros.

Después de que Lunetoile Ocio no presentara la documentación requerida, se dio a Poseidón Water Sports la oportunidad de hacerse con la adjudicación. Sin embargo, la Mesa de Contratación del Consistorio dio cuenta después de la retirada de la oferta, por lo que se requirió la documentación previa al tercer clasificado en el procedimiento para contratar la concesión del hotel situado en la antigua Casa del Gobernador de la isla de Tabarca: la empresa de los hermanos Castillo.