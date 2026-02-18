Barcala retrasa la aprobación del Plan General y anuncia otra consulta vecinal

El Ayuntamiento de Alicante retrasa la aprobación del nuevo Plan General, que estaba prevista para finales de 2025, y prolongará su tramitación con una nueva consulta ciudadana. El proceso participativo, que será la primera medida del nuevo concejal de Urbanismo, Antonio Peral, se celebrará durante los meses de marzo y abril, concluyendo un año después de la anterior iniciativa, impulsada por la ya dimitida Rocío Gómez, tras el escándalo de la vivienda protegida.

En concreto, se celebrarán seis jornadas a partir de marzo, en las que se abordarán las líneas estratégicas y actuaciones que contempla el Plan General Estructural: infraestructura verde, movilidad, vivienda, dotaciones y servicios, regeneración urbana y desarrollo económico. En estos encuentros, la Concejalía de Urbanismo presentará el contenido del borrador sobre cada línea estratégica y se abrirá un turno de participación en la que expertos multidisciplinares, vecinos y representantes de distintas asociaciones y entidades valorarán estas propuestas y harán sus aportaciones, que se incorporarán al PGE.

Aunque este nuevo proceso de participación no es obligatorio de acuerdo con la normativa urbanística vigente, el Ayuntamiento de Alicante "ha decidido ponerlo en marcha para dar a conocer a la ciudadanía el documento más importante en materia de planificación urbana para los próximos 25 años, así como incorporar sus aportaciones antes de aprobarlo inicialmente", según ha manifestado Peral. "Queremos que el resultado sea un documento participado y elaborado entre todos, que cuente con el mayor consenso posible", ha añadido el edil popular.

Poca participación

El punto final al anterior proceso de participación ciudadana llegó en mayo de 2025, con la presentación de las conclusiones. En aquella consulta, se recabó cerca de un millar de respuestas al formulario online: una por cada 350 vecinos. Además, el gobierno local afirmó que también había recopilado otro medio millar de aportaciones en los tres talleres presenciales organizados en esos meses.

Bajo el lema "Alicante, un plan contigo", el ejecutivo municipal que dirige Luis Barcala anunció a principios de abril de 2025 la apertura de una consulta ciudadana para que los vecinos pudieran hacer sus aportaciones al futuro Plan General. Este documento, fundamental para el desarrollo urbanístico de las ciudades y sin renovar en Alicante desde 1987, ha sido la gran asignatura pendiente de todos los gobiernos municipales que han pasado por la capital de la provincia.

Ahora, fuentes de Urbanismo han señalado a INFORMACIÓN que aquellas aportaciones ya se incorporaron al borrador del Plan General y que, sobre ese documento, se llevarán a cabo los próximos talleres. De esta manera, el nuevo proceso de consulta vecinal podría modificar las conclusiones extraídas del anterior.

