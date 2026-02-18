El “Capuchino” más colorido para la Semana Santa de Alicante

Una publicación de cien páginas en la que se recoge la información de todas las hermandades de la Semana Santa alicantina. El “Capuchino” se ha presentado este miércoles en el Museo de Aguas de Alicante a cargo del presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías, Alfredo Llopis; de la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda; y del director general de la entidad anfitriona, Sergio Sánchez, en un acto que ha congregado a representantes de la Semana Santa, de las Hogueras, del ámbito militar y de la corporación municipal, concretamente del PSOE y Vox, además de la presencia de Cutanda, edil del PP.

Las páginas de este libro, cuya portada es el cartel oficial de la Semana Santa, a cargo del pintor sevillano Rafael Laureano, incluyen los datos de todas las hermandades y cofradías, las fechas y las horas de los pasos, los puntos de interés y los estrenos previstos. La información se amplía, un año más, a través de la presencia de códigos QR, que conducen a la web de la Junta Mayor y de la hermandad correspondiente para realizar todo tipo de consulta.

Presentación de el "Capuchino" a cargo de Cristina Cutanda, Sergio Sánchez y Alfredo Llopis. / Héctor Fuentes

Según ha informado Llopis, además de la información sobre esta fiesta declarada de Interés Turístico Nacional, el “Capuchino” ofrece también datos sobre rutas gastronómicas, como la de la Tapa Cofrade, presentada esta misma semana y de los “más de trescientos actos programados por hermandades desde ahora hasta el domingo de resurrección”, que tendrá lugar el 5 de abril.

El libro, “más colorido y con dos fotografías por hermandad”, se puede descargar también en la página web oficial de la Semana Santa de Alicante y conseguir en la Casa de la Festa Manuel Ricarte, ubicada en la calle Bailén.

Novedades

Los comparecientes han explicado que, como novedades, habrá “dos nuevos tronos en las calles de Alicante”. Uno es el del Jesús Consolado, del artista José María Leal y que pertenece a la Cofradía Sacramental Cristo del Divino Amor y Nuestra Señora de la Soledad Coronada “La Marinera”; y otro es el de la Advocación del Cristo de la Sangre, bajo el nombre del Señor Dios de los Ejércitos, que lo llevarán a hombros miembros retirados del MOE (Mando de Operaciones Especiales) del cuartel de Rabasa.

El MOE, además, es el abanderado de honor en esta Semana Santa alicantina. El pregonero será el coronel de la Guardia Civil, José Hernández Mosquera, que anunciará las celebraciones pasionales el próximo 28 de febrero en el Teatro Principal.

Otra de las novedades será la de la Virgen Dolorosa de Villafranqueza, restaurada este año.