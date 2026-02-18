CSIF exige incrementar las medidas de seguridad ante las agresiones en los centros sanitarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado a la Conselleria de Sanidad a incrementar en todos los centros sanitarios, desde hospitales a consultorios auxiliares, las medidas de seguridad ante agresiones al personal. La central sindical considera "necesaria" tanto la presencia de vigilancia de seguridad como un refuerzo de campañas de concienciación y protocolos de actuación.

Así lo ha señalado en un comunicado CSIF, que trasladará a la Conselleria de Sanidad en la próxima reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral la "urgencia" de aumentar las acciones para "garantizar la protección del personal sanitario ante cualquier tipo de agresión", después del asesinato machista ocurrido en el centro de salud de Benicàssim (Castellón), donde una enfermera murió tras ser atacada en su centro de trabajo por su expareja.

El sindicato ha apuntado que las medidas desarrolladas hasta la fecha, como las campañas informativas, "no resultan suficientes para prevenir incidentes".

Canal de Youtube de Ana Sorribas, enfermera asesinada por su exmarido en Benicàssim / INFORMACIÓN

Saturación

CSIF ha resaltado la saturación que sufre la sanidad pública valenciana y ha hecho hincapié en que "la falta de los profesionales necesarios por escasez de plantillas y la carencia de infraestructuras adecuadas en muchos casos, genera, unida al incremento de pacientes, situaciones de tensión y crispación que en ocasiones derivan en agresividad hacia los profesionales".

El sindicato ha manifestado que el asesinato de la enfermera de Benicàssim, que condena "enérgicamente", supone un caso de violencia de género y, a la vez, "demuestra la facilidad con la que una persona puede agredir, dentro de un centro de salud, a un profesional sanitario".

Revisar protocolos

Por ello, ha remarcado la "urgencia" de revisar todos los protocolos actuales y de que Sanidad cumpla con una reivindicación que esta organización sindical le ha trasladado en "repetidas ocasiones": la de contratar vigilancia de seguridad en los centros de salud, sobre todo en los más transitados, y no limitarla a espacios concretos de hospitales.

El sindicato instará a la administración, en la próxima reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral, a proceder "de inmediato" a la contratación de ese personal de seguridad, a reforzar las campañas de concienciación contra agresiones y a, "de manera inmediata, revisar todos los protocolos y medidas de seguridad actuales para garantizar su correcto funcionamiento ante cualquier agresión física o verbal".

Indefensión

Para la central sindical, la actual indefensión del personal sanitario "resulta insostenible y la seguridad no es negociable".