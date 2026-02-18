Educación cifra en 20.000 las plazas vacantes en FP y justifica la supresión de ciclos

Los centros educativos públicos tienen 20.000 plazas vacantes en Formación Profesional (FP) en toda la Comunidad Valenciana, según la Conselleria de Educación. Una elevada cifra que le ha servido a la consellera Carmen Ortí para justificar la supresión de ciclos formativos. Sin ir más lejos, este curso en la provincia de Alicante un total de 33 centros han perdido estudios este curso, mientras que 27 han recibido autorización para impartir nuevos, por lo que la oferta formativa se ha visto mermada, en lugar de haber sido potenciada como demandan los directores de los institutos y centros de FP para poder atender la demanda y también en un escenario de crecimiento de las academias privadas.

La responsable autonómica defendió este miércoles en las Cortes la necesidad de tener que "ajustar los ciclos que no resultan viables", frente a la lluvia de críticas del portavoz de Educación del PSPV, José Luis Lorenz, que acusó al PP de "destruir" cursos de FP, de intentar privatizarla, de recortar 200 profesores por la reducción de horas en los ciclos semipresenciales, de no implantar la ley nacional de FP, además de afear su negativa a abrir nuevos centros integrados, apostando, en su lugar, por la reconversión de institutos, como ha ocurrido en Alicante y Orihuela.

Ortí reconoció la necesidad de "ordenar el mapa de la oferta" de titulaciones, para detectar las "necesidades reales y ajustar oferta pública donde más se necesita", una demanda que curso tras curso siguen reclamando los centros educativos por comarcas, sin que terminen de satisfacerse sus reivindicaciones.

En su defensa de la gestión realizada durante esta legislatura en materia de Educación, Ortí también negó estar "concediendo beneficios" a la privada y, al mismo tiempo, recordó la "libertad existente de creación de centros", justo en un momento en el que Comisiones Obreras acaba de advertir de que más de un tercio de la FP ya se imparte en centros privados en la Comunidad y de que la privatización ha aumentado un 10 % en solo un curso.

Estas estadísticas también dieron munición a Compromís para acusar a la consellera popular de "regalar el 36 % de la FP a las empresas privadas", afeó el portavoz de la coalición valencianista, Gerard Fullana, quien también criticó a la consellera por "firmar la ampliación de contratos de centros educativos concertados con el Opus" y de desoír las reivindicaciones del profesorado de la enseñanza pública, que se encuentra entre los peor pagados del país, mientras que sí que le ha subido el sueldo a los inspectores y le ha equiparado las condiciones de los docentes de Religión, que son designados por la Diócesis o de querer dar ayudas para estudiar a los universitarios de la privada.

Frente a la ola de críticas, Ortí respondió con una lluvia de cifras todavía mayor para demostrar el "esfuerzo" del Consell en materia educativa. Defendió que el presupuesto ha alcanzado "cifras récord", un 6,39 % más que el ejercicio anterior. "No es un eslogan, es capacidad real para sostener un sistema y reforzarlo donde hace falta. Si hablamos de infraestructuras educativas, 2026 es el año con mayor ejecución presupuestaria, 180.000.000 de euros", añadió la consellera, además de lamentar que en 2023 encontramos "cerca de 600 proyectos significativos sin ejecutar, muchos paralizados y caducados". Frente a ello, aseguró haber incrementado la dotación en más de 120 millones de euros y reactivado más de 100 delegaciones.

También destacó el incremento de la dotación destinada a las universidades respecto al año pasado en un 3 % y la firma de una reivindicación histórica después de más de dos años de negociación, el acuerdo de financiación plurianual 2026-2029, que incrementa las transferencias corrientes en más de 150 millones de euros.

Respecto a la FP, aseguró con una dotación de más de 32 millones de euros "para continuar alineando la formación con las necesidades reales de nuestras empresas y del mercado laboral. La realidad se mide en hechos", agregó. Recalcó, asimismo, haber aumentado un 5 % el gasto en educación especial, "porque el alumnado con necesidades específicas no puede esperar", dijo.

Igualmente, puso en valor que en dos años Educación ha creado 82 aulas específicas en centros ordinarios para niños con necesidades especiales que están a pleno rendimiento. Entre otros "logros" que defendió, destacó la incorporación a las aulas de 7.572 profesores más que en el curso 2021 o 5.500 más que en el curso 2023.