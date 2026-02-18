La familia de una mujer muerta en Alicante tras operarse la cadera en una clínica del plan de choque llevará a Sanidad a los tribunales

La familia de una mujer de 72 años fallecida en enero en Alicante tras una operación de cadera realizada en una clínica del plan de choque presentará en los próximos días una denuncia contra la Conselleria de Sanidad como responsable de los conciertos con la sanidad privada para reducir las listas de espera; así como contra el centro médico privado donde se realizó la intervención. Actualmente, las listas de espera para operarse en alguno de los diez hospitales públicos de la provincia rozan los 27.000 pacientes. La política de Sanidad son los enfermos de prioridad 1, es decir, que sufren patologías de riesgo vital como cáncer o cardíacas, asegurando que en estas la demora media de las cirugías se ha reducido en la legislatura de 61 a 24 días.

La abogada Elena Aguado, representante legal de la familia, que está desolada, ha confirmado a este diario que se está ultimando la presentación de la denuncia ante el juzgado de Lo Penal por el fallecimiento de la paciente a raíz de la operación de prótesis de cadera tras ser derivada a un hospital privado mediante el plan de choque sanitario al entender que existió negligencia médica.

Los hijos creen que hubo negligencia médica e irán a los tribunales

Respetar el proceso

Desde la Conselleria de Sanidad han indicado a este diario que no entran en casos particulares y que si hay denuncia hay que respetar el proceso judicial. Por su parte, desde la clínica afectada han señalado lo siguiente: "lamentamos profundamente el fallecimiento de la paciente y reiteramos nuestras condolencias a su familia, como ya le trasladó personalmente el equipo médico del hospital. Por respeto al derecho a la intimidad y protección de datos personales que asisten a todo paciente, no vamos a realizar ningún comentario más al respecto".

Según explica la abogada Elena Aguado, actualmente está recopilando la documentación clínica completa junto a otra letrada, ya que pese a haber sido solicitada al centro sanitario, "no ha sido facilitada" en su totalidad. “Nos reunimos con el centro y nos indicaron que nos entregarían toda la documentación médica, pero cuando se les ha requerido formalmente no se nos ha proporcionado. Por ello no vamos a esperar más y la denuncia será presentada en los próximos días”.

Esta se dirigirá tanto contra el centro sanitario privado como contra la administración sanitaria autonómica al tratarse de una intervención realizada dentro del programa público de derivaciones para reducción de listas de espera. “Entendemos que existen indicios de negligencia médica, posiblemente atribuibles a varias personas, algo que deberá determinar la instrucción judicial”.

Sanidad dice que no entra en casos particulares y la clínica afectada lamenta el fallecimiento

Rotura vena ilíaca

El certificado médico de defunción de la mujer recoge como causa inicial o fundamental de la muerte de la paciente una rotura ilíaca externa (se trata de una emergencia vascular grave pues afecta a una vena), que le provocó un shock hemorrágico.

El deceso se produjo, según este documento, el 24 de enero, dos días después de la intervención en la clínica privada, que tuvo lugar el 22, día en el que ingresó. Las complicaciones se habrían agravado en la madrugada posterior a la cirugía.

Según han explicado las abogadas de los hijos, la paciente se encontraba en lista de espera para una operación de prótesis de cadera en el Hospital Doctor Balmis de Alicante. Debido a la prolongada demora y al intenso dolor que padecía, aceptó ser intervenida mediante el denominado plan de choque de reducción de listas de espera, siendo derivada al hospital de un grupo sanitario privado.

Así es DAVINCI, el robot quirúrgico del Hospital Doctor Balmis / Alex Domínguez

Las mismas fuentes han precisado que cuando la mujer llevaba un año en lista de espera la llamaron por primera vez para ofrecerle la cirugía en un centro privado concertado pero ella lo rechazó porque prefería operarse por la Seguridad Social. Sin embargo, cinco meses después lo aprobó por los fuertes dolores al prolongarse la demora. Fue entonces cuando la derivaron.

Tras la operación, la paciente fue trasladada a planta postquirúrgica. Al poco tiempo comenzó a presentar un rápido empeoramiento clínico: mareos, bajada de tensión y deterioro progresivo del estado de consciencia, añaden.

De acuerdo al relato de la representación legal, una hija de la paciente, auxiliar sanitaria y trabajadora en un hospital público, alertó al personal sanitario de que no evolucionaba favorablemente y no recuperaba bien. Sin embargo, señalan que en la clínica se consideró inicialmente la posibilidad de un ictus sin priorizar una complicación derivada de la cirugía recién realizada.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital General de Alicante donde finalmente murió

Empeoramiento

Ante el empeoramiento, la familia contactó con el Hospital de Sant Joan, desde donde enviaron una unidad SAMU para el traslado urgente de la paciente. "Cuando el equipo SAMU llegó al centro privado comprobó que no estaba intubada ni estabilizada adecuadamente, procediendo ellos mismos a la intubación antes del traslado por la gravedad del estado", asegura la representación legal de la familia.

La paciente fue trasladada a este centro, donde, tras valoración médica, "se detectó la sospecha de una hemorragia interna relacionada con la intervención quirúrgica reciente", siendo derivada de urgencia al Hospital General de Alicante por precisar cirugía vascular.

En este centro, según las abogadas, se confirmó que durante la operación de cadera se había producido una lesión de la vena ilíaca, provocando una hemorragia interna masiva. La paciente ingresó en estado crítico y fue intervenida de urgencia, sin que fuera posible revertir la situación, falleciendo horas después.

El informe médico hospitalario establece como causa del fallecimiento, indica la representación legal, una hemorragia interna derivada de lesión vascular durante la intervención quirúrgica, tal y como recoge también el certificado médico de defunción.

Explicaciones

La familia solicitó explicaciones al centro privado sin recibir aclaración médica sobre lo sucedido. Tampoco se facilitaron inicialmente los informes clínicos completos ni la identificación de todos los facultativos intervinientes, faltando la firma de uno de los cirujanos en la documentación quirúrgica, añaden las letradas

La familia ha iniciado la recopilación de documentación clínica y pericial para el ejercicio de acciones legales al considerar que no se detectó una complicación quirúrgica grave tras la intervención, se retrasó el diagnóstico, la paciente no fue estabilizada adecuadamente y el traslado urgente fue solicitado por la propia familia ante el empeoramiento.