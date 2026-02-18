Gala lírica benéfica contra el cáncer de mama en Alicante este sábado

Con motivo del Día de la Mujer, la Asociación Provincial de Alicante de Mujeres con Cáncer de Mama, A.P.A.M.M, organiza un concierto solidario el sábado, 7 de marzo, en el Auditorio del Aula de Cultura de Alicante, Fundación Mediterráneo, en la avenida del Doctor Gadea, 1.

La sala abrirá sus puertas a las 19:00 horas. La gala comenzará a las 19:30 horas con la bienvenida y el agradecimiento a todos los asistentes.

Participantes

Este año "contamos con la inestimable colaboración de Maite Alberola, soprano, Sandra Ferrández, mezzosoprano, Pedro Quiralte, barítono y Francisco Cholbi, pianista y facultativo Especialista en Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital General de Alicante, que nos ofrecerán un concierto de piezas clásicas y populares especialmente escogidas para la ocasión", explican desde la organización.

La duración aproximada de este evento benéfico será de 90 minutos y la finalización del mismo está prevista antes de las 21:30 horas.

Las entradas/ donativo de 12 € se pueden adquirir en vivaticket.es: https://vivaticket.es/ticket/ixgalaliricacontraelcancerdemama/APAMM2026

El cartel de la gala lírica del 7 de marzo / INFORMACIÓN

Programas

Los fondos recaudados se destinarán al proyecto de atención de ayuda psicológica, fundamental para mejorar la salud y el bienestar de todas las mujeres con cáncer de mama. En España se diagnostican más de 36.000 nuevos casos al año. La probabilidad estimada de desarrollar esta enfermedad siendo mujer es de, 1 de cada 8.

"Nos gustaría además de contar con vuestra compañía en este evento donde poder transmitir nuestro cariño, fuerza, apoyo y solidaridad a todas estas mujeres valientes", explican desde la entidad dirigiéndose a la ciudadanía.

Más información en la sede de A.P.A.M.M, calle Abad Nájera nº 3, local 2, 03002 de Alicante, en los teléfonos 965 21 79 55 - 648 40 26 28, o en el correo electrónico, apamm@apamm.es.