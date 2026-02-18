Indignación tras el repintado de la calle de las setas de Alicante: así ha quedado la acera pese a las obras

Polémica en la calle San Francisco de Alicante. La también conocida como “calle de las setas”, una de las más comerciales y turísticas de la ciudad, ha visto renovado el primer tramo de su acera, el que empieza a la altura de la plaza Calvo Sotelo, con resultados inesperados.

Diversas manchas de restos de basura se han hecho visibles en el suelo de una calzada recientemente actualizada y cuya renovación total estaba prevista para antes de Semana Santa, según se comprometió el Ayuntamiento de Alicante. En concreto, el Consistorio anunció que acabaría las obras entre finales de marzo y principios de abril para que el paseo recupere la normalidad antes de las fechas señaladas.

La acera no llevaba protección y el propio servicio de limpieza del Ayuntamiento ha arrastrado basura y ha dejado una capa encima Esher de la Piedra — Asociación de comerciantes Más Que Centro

Mientras tanto, las consecuencias imprevistas de la obra se han hecho notar. Un vídeo ha circulado este miércoles por la mañana entre los vecinos para reflejar las manchas mientras se escucha la voz indignada de un vecino. Esther de la Piedra, presidenta de la asociación de comerciantes Más Que Centro, explica que “la acera no llevaba protección y el propio servicio de limpieza del Ayuntamiento ha arrastrado basura y ha dejado una capa encima”.

Manchas en la calle San Francisco de Alicante / Pilar Cortés

Otro representante de la zona, José Vicent, de la asociación de vecinos Centro Tradicional, lamenta que “la calle aún no está inaugurada y se ven chorros de suciedad”. Además, se queja de que algunos hosteleros “han puesto terrazas encima de las manchas sin ni siquiera echar agua”.

Paralización de la obra

Los trabajos en la calle San Francisco se han visto, además, paralizados a partir de este miércoles. Según han explicado los vecinos en boca de personal del Ayuntamiento, las obras pararán “una semana” por “temas administrativos”. En concreto, aluden a que la reurbanización de la calle San Francisco queda aplazada después de que el interventor del Consistorio forzara al alcalde, Luis Barcala, a anular la entrada en vigor del presupuesto de Alicante para 2026 por considerar que el rechazo de las alegaciones sindicales a las cuentas debe ser validado por el pleno municipal antes de que las cuentas se hagan efectivas.

La calle aún no está inaugurada y se ven chorros de suciedad José Vicent — Asociación de vecinos Centro Tradicional

En estos presupuestos se incluyen 19,6 millones de euros contemplados para inversiones con partidas como la de 112.000 euros para la calle San Francisco, que dejan de estar en vigor hasta la aprobación definitiva. Fuentes del Consistorio afirman que las manchas "se repintarán cuando acaben" los trabajos, que aseguran que retomarán la semana que viene.

El Ayuntamiento de Alicante, que se comprometió a ejecutar la obra un mes antes de lo previsto en el contrato si no sufría contratiempos, ya ha sufrido la primera adversidad.