Médicos de Alicante: “No podemos atender a pacientes como churros"

"No podemos atender a pacientes como churros"; "Más médicos, menos políticos"; "Médico agotado, ¿te opero?", "Represento al bloque quirúrgico que no puede salir a manifestarse", “o "Trabajamos más de 70 horas semanales ¡obligatorias! (dentro del hospital)" son algunos de los lemas que han exhibido los médicos de la provincia de Alicante en las concentraciones que han celebrado este miércoles durante media hora a las puertas de centros de salud y hospitales de la provincia de Alicante. Protestas que coinciden con el tercer día consecutivo de huelga en demanda de la mejora de sus condiciones laborales y salariales con una nueva guerra de cifras en cuanto al seguimiento entre la Conselleria de Sanidad y el Sindicato Médico convocante (CESCMCV).

La Generalitat indica que en esta tercera jornada de huelga el seguimiento medio en la Comunidad es del 11,32 %; destacando el 16,49 % en la provincia de Alicante, el doble que el resto. En la de Castellón es un 8,57 % y en la de Valencia un 8,86 %.

Según un comunicado de CESMCV, en el ecuador de la huelga "y pese a los servicios abusivos impuestos por la Conselleria de Sanidad, que en la práctica casi son del 100% y a la espera de la resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana, que esperamos se produzca en breve, informamos que como respuesta a la huelga en la Comunidad Valenciana se siguen manteniendo cifras superiores al 90% tanto en hospitales como en centros de salud y por encima de las convocatorias previas". El sindicato extrae este dato de los que pueden hacer huelga porque no están obligados a estar de servicios mínimos.

Huelga de médicos en el Hospital General de Alicante / Jose Navarro

Disculpas

En el comunicado leído a las puertas de los hospitales, los médicos participantes piden disculpas a los pacientes por las molestias que este conflicto está ocasionando "pero es el propio Ministerio de Sanidad quién nos ha forzado a ello. Los médicos, que también somos pacientes, somos los principales defensores de una sanidad pública de calidad que sea útil para los pacientes y queremos que sobreviva a la mayor crisis en décadas en la que la han sumido nuestros responsables de la administración".

A las puertas de los centros se ha leído un manifiesto en el que los facultativos coinciden en que "nos sentimos maltratados, agotados y desprotegidos".

"Las cifras de burnout continúan en aumento y afectan directamente a la calidad asistencial, a la seguridad de los pacientes y a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. A esta realidad se suma el déficit creciente de profesionales, las jubilaciones previstas en los próximos años y la fuga de talento hacia otros países, agravando aún más una situación ya crítica", han indicado.

Plantillas insuficientes

Esto supone para ellos un escenario de "clara insuficiencia de médicos, con plantillas tensionadas, sobrecarga estructural y condiciones laborales que no permiten desarrollar nuestro trabajo con la dignidad que merece nuestra profesión ni ofrecer la atención que merecen nuestros pacientes".

Por ello, consideran urgente poner fin a esta situación desde la corresponsabilidad entre la Administración y los profesionales. "Necesitamos un marco normativo que dignifique la profesión médica, que regule de manera justa la jornada laboral, que limite la sobrecarga asistencial y que garantice condiciones de trabajo seguras tanto para los profesionales como para los enfermos".

Los médicos entienden que resulta imprescindible establecer una interlocución directa con el Ministerio de Sanidad para negociar de forma efectiva las condiciones laborales y profesionales. "El actual marco regulador no responde a las necesidades reales ni de la profesión ni de la ciudadanía. Lejos de mejorar la situación, perpetúa un modelo que compromete la calidad asistencial y desprotege a quienes sostenemos el sistema sanitario".

Concentración de facultativos ante el Hospital de Sant Joan d'Alacant / INFORMACIÓN

Ser escuchados

"Reclamamos ser escuchados y participar activamente en la toma de decisiones que afectan a nuestro trabajo y a la atención sanitaria. Exigimos el reconocimiento de nuestra formación, de nuestra responsabilidad clínica y legal, así como el respeto a la autonomía profesional. Es imprescindible poner fin a las agresiones, reconocer el carácter de profesión de riesgo, limitar la sobrecarga estructural y garantizar jornadas laborales seguras".

El colectivo denuncia la imposición de servicios mínimos abusivos que "vacían de contenido el derecho fundamental a la huelga", por ello lo han llevado a los tribunales. "A pesar de ello, los médicos y facultativos estamos participando de forma responsable y masiva en esta movilización para defender tanto nuestros derechos como la calidad del sistema sanitario".

"Reclamamos soluciones que permitan atraer, recuperar y fidelizar profesionales en el Sistema Nacional de Salud. Solo así se garantizará una atención sanitaria de calidad para toda la población. Si los médicos estamos protegidos, los pacientes también lo estarán. Tenemos la obligación ética y profesional de denunciar las deficiencias del sistema cuando afectan a la correcta atención sanitaria. Médicos, facultativos y pacientes estamos unidos para defender la seguridad, la calidad asistencial y la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario", han concluido en su manifiesto.