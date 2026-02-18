El excepcional Entierro de la Sardina en Alicante

Un final anticipado. Este miércoles por la noche Alicante despidió el Carnaval con el tradicional Entierro de la Sardina, que simboliza el cierre de esta fiesta con el acto que partió del panteón de Quijano, en la plaza Santa Teresa, donde tuvo lugar el “velatorio”, y que siguió con la “procesión fúnebre” hasta la plaza del Carmen, en la que participó la colla de dimonis Puto del Socós.

Esta ceremonia, celebrada en el miércoles de ceniza, sirve para enterrar de manera simbólica las cosas malas del pasado y que se conserven las buenas a través de un desfile satírico en el que la sardina simboliza el pescado antes del inicio de la Cuaresma, periodo en el que los fieles católicos tienen limitado el consumo de carne.

Curiosamente, el cierre del Carnaval no se produjo anoche, sino que se desplaza al fin de semana. Las circunstancias meteorológicas obligaron a trasladar el pregón y el Sábado Ramblero a este viernes, 20 de febrero, por lo que, paradójicamente, el pregón de las fiestas tendrá lugar este año con posterioridad al Entierro de la Sardina, que marca el fin del Carnaval.

El Entierro de la Sardina pone el broche final al Carnaval de Alicante / Pilar Cortés

Viernes

El pregón se celebrará a las 22:00 del viernes en la plaza del Carmen e irá seguido de conciertos entre las 11 de la noche las 4 de la mañana en la plaza del Carmen. Actuarán los grupos Sinsentido Band, Ringo Rango, Ubangi Stomp y Kreddy Frueger.

Horas antes, el Sábado Ramblero se habrá convertido en Viernes Ramblero. A partir de las 17:00 se desarrollarán las actividades para los más pequeños, con pintacaras Brilli Brilli y la actuación del mago Guillermo Avilés con su espectáculo Divermagia, que combina magia tradicional y moderna. A partir de las 22.00 horas comenzará el carnaval adulto que contará con barras solidarias de bebida. A la altura de Casa de la Festa Manuel Ricarte, en la confluencia entre la Rambla y la calle Cándida Jimeno Gargallo, se podrá escuchar la música de los DJ's Alesmile; Da Rossi, con “Set by Costa Sonora Festival”; Sergio Salinas, con “Set by Big Sound Festival”, y Fredi Vidal.

En la zona adyacente al Portal de Elche actuará la orquesta Evasión, integrada por once músicos con un repertorio de temas clásicos y de actualidad.

Sábado

El sábado se celebrará el Carnaval Infantil entre las 17:00 y las 19:00 en el paseo de Campoamor con una chocolatada popular, un concurso de disfraces y espectáculo de malabares. Posteriormente, tendrá lugar el pasacalles-batucada desde la plaza del 25 de Mayo, en el Mercado Central, hasta la plaza del Carmen, donde volverá la música en directo entre las 20:00 y las 4:30 ocn los grupos Foravias, La Plaza, Aspirantes a la Horka, Desmayo, Alkayata, Guerra de Clases y Mata-Ratas.

Esta misma noche, entre las 22:00 y las 00:00, se celebrará un concurso de disfraces y al día siguiente el Carnaval concluirá con el “Domingo de Piñata” en la plaza de Argel, a partir de las 11:00 de la mañana, con actividades para toda la familia como taller de malabares, pintacaras, otras actividades y una “olleta popular” a la hora de la comida.