El tiempo primaveral llega a Alicante: esta es la previsión de la Aemet para hoy

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado para este miércoles, por fin, la estabilidad. Se espera una jornada donde el buen tiempo será la tónica generalizada en la provincia, sin lluvias y con presencia de nubes altas por la mañana que darán paso a claros por la tarde. El viento soplará moderado, sobre todo en zonas del litoral y más alevadas, aunque sin eventos destacables. Las temperaturas serán suaves en general y darán lugar a un ambiente primaveral y fresco a primeras horas por la mañana. Según Aemet, en el interior de Alicante sí se marcara una alerta por peligro bajo de vientos con una probabilidad entre el 40 y 70% en el que las rachas podrían alcanzar los 80km/h.

Alicante

El día estará marcado por la estabilidad, con predominio de nubes altas por la mañana y un ambiente más despejado a partir del mediodía. No se esperan lluvias y el viento soplará moderado, dejando una sensación agradable en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 21 grados, suaves durante la tarde.

Elche

Jornada tranquila en el conjunto del municipio, con cielos poco nubosos y ausencia de precipitaciones. El viento será moderado, sin incidencias destacables, y permitirá disfrutar de un ambiente templado en las horas centrales. Los termómetros se moverán entre 11 y 23 grados, con contraste suave entre la mañana y el mediodía.

Benidorm

La mañana comenzará con algunas nubes altas, aunque el sol irá ganando protagonismo conforme avance el día. No se prevén lluvias y el viento soplará con cierta intensidad, especialmente en zonas abiertas del litoral. Temperaturas agradables, entre 13 y 19 grados, con sensación suave durante la tarde.

Elda

Ambiente estable en el interior, con intervalos de nubes altas y amplios claros durante la jornada. El viento se dejará notar sobre todo por la tarde, cuando puede soplar con más fuerza y refrescar ligeramente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 22 grados, con mañana fresca y mediodía templado.

Torrevieja

Predominarán los cielos poco nubosos, con paso de nubes altas en las primeras horas y tiempo seco durante todo el día. El viento del sur aportará algo de movimiento en el litoral, aunque sin complicaciones. Las temperaturas se situarán entre 11 y 20 grados, con ambiente agradable a mediodía.

Orihuela

El tiempo será estable y sin lluvias, con cielos poco nubosos y buena presencia del sol durante gran parte de la jornada. El viento soplará flojo a moderado y no alterará la sensación térmica. Los valores térmicos irán de 9 a 25 grados, con tarde claramente templada.

Alcoy

En la capital de l’Alcoià se alternarán nubes altas y claros, dentro de un contexto de estabilidad. El viento puede soplar con cierta intensidad en algunos momentos del día, sobre todo en zonas elevadas. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 21 grados, con primeras horas frescas y ambiente agradable al mediodía.

Dénia

El cielo presentará nubes altas por la mañana y tendencia a quedar poco nuboso durante la tarde, sin riesgo de lluvia. El viento del sur será moderado y puede notarse en el entorno marítimo. Las temperaturas se moverán entre 11 y 22 grados, con sensación suave en las horas centrales.