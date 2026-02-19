Aemet señala para Alicante vientos fuertes durante la primera mitad de la jornada, aunque sin alertas

Otra jornada sin alertas (por fin) en la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) decreta para Alicante estabilidad y cielos despejados, sin probabilidad de precipitaciones y con viento moderado a fuerte en algunos puntos del litoral. También en puntos del interior las rachas acentuarán el ambiente frío durante la primera mitad del día, aunque a mediodía se mantendrán suaves otra vez.

Alicante

El día se presenta con cielo despejado y ambiente estable, aunque el viento del noroeste soplará con fuerza, dejando rachas intensas que se notarán en zonas abiertas y en el litoral. No se esperan lluvias y el sol dominará de principio a fin. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 19 grados, con sensación algo más fresca por el viento.

Elche

La jornada comenzará con algunas nubes, pero evolucionará hacia un escenario de cielos despejados y tiempo seco. El viento moderado con rachas fuertes marcará buena parte del día, especialmente por la mañana, condicionando la sensación térmica. Los termómetros se moverán entre 12 y 19 grados, con ambiente agradable al mediodía.

Benidorm

Intervalos nubosos al amanecer darán paso a un día soleado y sin lluvias, aunque el protagonismo recaerá en el viento intenso, con rachas destacables en primera línea de playa. La sensación será algo más fresca pese a la estabilidad. Temperaturas entre 13 y 18 grados, suaves en las horas centrales.

Elda

El interior vivirá una jornada estable, con poco nuboso y claros amplios, pero con viento fuerte que reforzará la sensación de frío a primera hora y al caer la tarde. No se prevén precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 15 grados, con contraste marcado entre mañana y mediodía.

Torrevieja

Ambiente plenamente despejado y seco durante todo el día, aunque el viento del noroeste soplará con intensidad, dejando rachas fuertes en la franja litoral. El sol suavizará la jornada en las horas centrales. Las mínimas rondarán los 12 grados y las máximas alcanzarán los 19 grados.

Orihuela

El cielo permanecerá despejado, dentro de un episodio generalizado de estabilidad, pero el viento moderado a fuerte será el elemento más destacado y puede resultar molesto en espacios abiertos. No hay previsión de lluvia. Las temperaturas se situarán entre 12 y 19 grados, con ambiente templado al mediodía.

Alcoy

En la capital de l’Alcoià predominará el cielo poco nuboso, aunque el viento con rachas intensas acentuará la sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. La estabilidad será la tónica general. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 14 grados, con mediodía más suave.

Dénia

La Marina Alta disfrutará de una jornada soleada y sin precipitaciones, aunque el viento moderado con rachas fuertes será perceptible, sobre todo por la mañana. El ambiente se mantendrá agradable al sol. Las temperaturas se moverán entre 12 y 20 grados, con tarde templada.