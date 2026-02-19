Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Alicante incorpora siete vehículos para la reparación “exprés” de aceras

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, confía en que la renovación de la calle San Francisco esté lista antes de Semana Santa

Flota de vehículos del Ayuntamiento de Alicante para el mantenimiento de aceras.

Manuel Lillo

Siete nuevos vehículos para los siete equipos para que trabajen en el mantenimiento y la reparación de aceras. Es lo que ha presentado este jueves la Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de Alicante, liderada por Cristina García, una “incorporación pendiente” de automóviles que llevarán “todo el material que tienen que utilizar para llegar al sitio, poder ejecutar y no perder el tiempo en tener que ir desplazándose”, según ha expresado la edil.

En concreto, estos vehículos eléctricos y “silenciosos” llevan incorporados elementos como hormigonera, cortadora de agua, cajón de herramientas, máquinas de disco, bidón de agua, podadora, chapones, herramientas de mano y grupos eléctricos. La suma de estos automóviles forma parte del contrato de mantenimiento que se firmó en agosto con la empresa ACSA Obras e Infraestructuras por un precio de licitación de 8 millones de euros para los próximos cuatro años, cantidad que supera los 5,8 millones del anterior contrato.

Carga de los vehículos para el mantenimiento de aceras.

La incorporación de estos vehículos coincide con las quejas vecinales sobre el retraso a la hora de reparar aceras en los viales. “Los ciudadanos ya han tenido mucha paciencia y pido un poco más, porque evidentemente hay mucha necesidad de trabajo y no se puede hacer todo en un día”, ha dicho la concejala, que ha defendido que desde el Ayuntamiento trabajan “a una velocidad tremenda” y que la ciudad “experimentará un cambio importante” con la llegada de estos vehículos.

A su vez, asegura que desde el Consistorio se trabaja con “una urgencia de 24-48 horas” en el mantenimiento de aceras, “dependiendo la emergencia que requiere” en términos de accidentalidad e “independientemente de la zona” en la que se produzca el desperfecto. Por otra parte, la edil ha defendido que en el último mes “se ha actuado en veinte calles” de los barrios de Playa de San Juan, Albufereta, Benalúa, Rabasa, San Blas y centro por un importe de 300.000 euros, y que “hay actuaciones previstas en el centro, Ciudad Jardín y Vía Parque”.

Calle San Francisco

En cuanto a las manchas detectadas en la acera del primer renovado de la calle San Francisco, conocida popularmente como “calle de las setas”, García se ha mostrado confiada en que las obras finalicen antes de Semana Santa, tal como se comprometió el Consistorio. “Pocas obras se me han retrasado las obras”, ha dicho, y ha deseado “que no surja ningún inconveniente más”, justificando que la paralización se debe “a un tema administrativo” que “en una semana y pocos días estará solventado". “No creo que haya ningún problema para la finalización”, ha concluido.

