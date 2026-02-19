Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Camarero supervisa el edificio incendiado en Alicante y anuncia atención específica para los afectados

La Evha inspecciona los daños del inmueble mientras se amplía la atención a los afectados y se buscan soluciones residenciales

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, conversa con técnicos de la Evha y vecinos durante su visita al edificio afectado por el incendio en Alicante. / INFORMACIÓN

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, conversa con técnicos de la Evha y vecinos durante su visita al edificio afectado por el incendio en Alicante. / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha visitado el edificio de Alicante que sufrió un incendio el pasado lunes para comprobar el estado de la construcción.

Durante la visita, Camarero se ha reunido con los arquitectos de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha), que están inspeccionando el inmueble y evaluando los daños ocasionados por el fuego. También ha mantenido un encuentro con la entidad social con la que colabora la Evha para atender a los usuarios del parque público.

En el transcurso de la reunión, la vicepresidenta ha anunciado la puesta en marcha de un servicio de atención específica para los afectados, con el objetivo de atender y canalizar sus dudas y necesidades. Esta labor ya se estaba desarrollando desde el primer momento por el equipo de la Evha y la entidad colaboradora, pero ahora se refuerza con este nuevo servicio.

Camarero ha destacado la actuación inmediata que permitió ofrecer alojamiento urgente en colaboración con el Ayuntamiento y ha explicado que se están analizando y habilitando viviendas para ofrecer una alternativa habitacional a los inquilinos que no puedan regresar a sus casas.

Asimismo, ha subrayado que en todo momento ha primado la seguridad de los vecinos, a quienes este mismo día se les ha acompañado para acceder a sus viviendas y recoger enseres. Paralelamente, se les está proporcionando atención y recursos para cubrir sus necesidades mientras se restablece su situación residencial.

