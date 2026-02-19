Más de 32.000 citas, pruebas e intervenciones canceladas en la Comunidad por la huelga de médicos

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha cifrado en más de 32.000 los "actos sanitarios" que no se han podido realizar en la Comunidad Valenciana en los tres primeros días de la huelga de médicos que se celebra hasta este viernes en toda España convocada por el Sindicato Médico CESMCV en demanda de mejoras salariales y laborales.

Se trata de citas y consultas de Atención Primaria y Hospitalaria, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas aunque Sanidad ya señaló que las operaciones programadas se mantienen al entrar en los servicios mínimos de estos paros. Toda la actividad cancelada tendrá que recuperarse y en el caso de las citas de Primaria ya se van dando in situ en los centros de salud o a través de la APP de Sanidad.

Del total de actos suspendidos, unos 11.000 son cancelaciones en la provincia de Alicante.

En esta cuarta jornada de huelga, la organización convocante afirma que el seguimiento es de un 90% en centros de salud y hospitales en la Comunidad Valenciana (de los que pueden sumarse y no están en servicios mínimos). Según Sanidad, es del 15,20 % en Alicante, 6,29 % en Castellón y 9,10 % Valencia. La media en la Comunidad, del 10,76%

Sanidad cifra el seguimiento este jueves en el 15,20 % y el Sindicato Médico en el 90 %

Hasta junio

El paro, convocado con carácter indefinido una semana al mes hasta junio, está teniendo repercusiones en toda la Comunidad Valenciana, aunque desde la administración autonómica aseguran que se están aplicando medidas para minimizar su efecto sobre los pacientes. Así lo ha afirmado en Alicante el conseller, donde ha acudido a una reunión de la Agrupación Interdepartamental Alicante Norte, integrada por las áreas de salud de Marina Alta, Marina Baixa y Sant Joan, cabeza de la agrupación.

Un grupo de médicos del Hospital de Sant Joan ha esperado con carteles y reivindicaciones al conseller en la puerta principal pero finalmente Gómez ha accedido por otra entrada y no han podido verle.

Sanidad afirma que se está intentando equilibrar el derecho constitucional a la protección de la salud con el derecho de huelga de los profesionales, reorganizando agendas y priorizando la actividad urgente y preferente para reducir cancelaciones.

Origen del conflicto

El responsable sanitario ha atribuido el origen del conflicto al proceso de elaboración del nuevo estatuto marco del personal sanitario impulsado por el Ministerio de Sanidad, al considerar que los facultativos no han participado suficientemente en la negociación. A su juicio, esta situación ha derivado en un conflicto laboral que está repercutiendo en los ciudadanos de todas las comunidades autónomas. "Es una huelga dirigida al Ministerio porque los médicos no han sido incluidos de forma efectiva en la negociación del estatuto”, ha afirmado Gómez.

Pese a ello, ha reconocido la legitimidad de la protesta y ha insistido en la necesidad de alcanzar un acuerdo entre el Ministerio y los profesionales para evitar prolongar el impacto asistencial.

Desde la Conselleria de Sanidad se insiste en que los servicios mínimos garantizan la atención urgente, oncológica y preferente, mientras que las demoras afectan principalmente a actividad programada no urgente, como revisiones, consultas ordinarias, intervenciones quirúrgicas electivas y determinadas pruebas diagnósticas. “Intentamos equilibrar el derecho a la salud de los ciudadanos con el derecho de huelga de los profesionales para que repercuta lo menos posible”, ha asegurado el dirigente.

El Sindicato Médico ha criticado mucho los servicios mínimos por excesivos, cifrándolos por encima del 75 %, y los ha recurrido ante el juzgado.

Seguimiento

La administración autonómica mantiene un seguimiento diario de la situación para evaluar el alcance real del paro y adaptar la organización de los centros sanitarios en función de su evolución, ha indicado el conseller.

La huelga semanal de este mes de febrero culmina este viernes, en el que además se celebrará una concentración de médicos de 12 a 13 horas en la plaza de la Montañeta de Alicante.