Colegios de Alicante defienden la jornada continua por mejorar el bienestar infantil y reducir el absentismo escolar

El debate sobre la idoneidad de la jornada continua o de la partida en los colegios ha vuelto a reabrirse en el panorama nacional, a raíz de que Madrid haya apostado por volver a distribuir las clases entre la mañana y la tarde. En la provincia de Alicante, como ha ocurrido en otros territorios del país, también hay especialistas en Psicología infantil y Didáctica que sostienen que la jornada continua impide una adecuada atención de los niños en las asignaturas, porque son muchas horas seguidas de esfuerzo sin descanso suficiente, por lo que han apelado a la importancia de organizar el tiempo escolar de manera equilibrada, incluyendo aprendizaje, descanso y apoyo.

Frente a ello, colegios alicantinos que tienen este sistema instaurado, algunos de ellos desde hace una década, coinciden en que el horario escolar concentrado en la mañana les ha traído beneficios. Defienden que bienestar y la atención de los niños ha mejorado con el cambio de horario, e incluso que han reducido los conflictos (que se daban a la hora del comedor) y el absentismo que se producía por las tardes. Eso sí, también reconocen que las notas no han ido a mejor con la jornada continua, pero también rechazan que sean peores que con el horario partido.

"Observamos que el alumnado rinde mejor en las últimas horas de la mañana que en las sesiones de tarde que teníamos con jornada partida. Después de comer, el alumnado estaba haciendo la digestión y acumulaba el cansancio de toda la mañana, lo que afectaba a su nivel de atención y concentración. En la franja matinal, incluso en las últimas sesiones, el rendimiento es más estable", explica Ainhoa Alite, directora del colegio Óscar Esplá de Alicante.

Votación de la jornada continua en Elche / INFORMACIÓN

En este centro educativo aseguran que también han notado diferencias en la convivencia, porque con la jornada partida, los conflictos que surgían en el tiempo intermedio del mediodía, es decir, en el comedor, tendían a trasladarse a las clases de la tarde, afectando al clima del aula. "Con la jornada continua, la actividad lectiva finaliza antes de ese momento, lo que evita ese efecto arrastre", agrega la responsable del colegio.

En cuanto a cómo conseguir la concentración de los escolares tantas horas seguidas durante la mañana, una de las mayores preocupaciones que surgen con este sistema, los docentes recalcan que la clave está en la metodología. "No se trata de mantener al alumnado en una dinámica pasiva durante cinco horas, sino de organizar el tiempo con metodologías activas, cambios de ritmo y propuestas participativas que favorecen la implicación y la motivación", explica Alite.

Docentes aseguran que se han reducido los conflictos que se producían en el horario del comedor

Mochilas de niños en un colegio de la provincia / PILAR CORTES

Horario pensado con criterios pedagógicos

Y es que los maestros recuerdan que están obligados a distribuir las materias escolares con unos criterios pedagógicos. Con ello, en la mayoría de centros procuran que las primeras horas de la mañana se impartan áreas más exigentes, como Matemáticas, Castellano, Inglés, Valenciano y Conocimiento del Medio, y para última hora dejan Música, Religión, Tutoría, Atención educativa y los proyectos interdisciplinares.

"La concentración de los niños se perdía cuando se iban tres horas a comer. Los alumnos por las tardes venían muy cansados y a los más pequeños había que despertarlos de la siesta. Se ha reducido el absentismo porque había niños de Infantil que no venían por las tardes al colegio", explica Jaime Segura, director del colegio El Castillo, de Aspe. Desde este centro educativo, con jornada continua desde la primera votación hace diez años también destacan que se ha mejorado la conciliación laboral y familiar. "Ahora muchos padres ya pueden recogerlos a las 14 horas porque antes no podían recogerlos a las 12.30. Además, tienen la oportunidad de contar con tres turnos de salida, a las 14, 15.30 y 17 horas", añade el responsable educativo.

En el colegio La Alcudia de Elche, también con horario continuo desde hace una década, han notado efectos positivos. "Un niño cuando haciendo la digestión no puede estar a tope de atención. Costaba mucho que a las tres de la tarde atendieran a la clase. La jornada continua permite que tu hijo se desarrolle lo mejor posible en una mañana y que después sea atendido en el colegio con actividades extraescolares gratuitas", afirma su director, Santiago de La Torre. Eso sí, igualmente admite que hay que tener en cuenta que los niños van a rendir lo que tienen que rendir en las edades que tienen, por lo que destaca la importancia de retrasar el horario del patio y de que los más pequeños tengan sesiones de mayor movimiento a últimas horas.

El profesorado aboga por concentrar las asignaturas más exigentes a primera hora de la mañana

Una maestra en una clase de refuerzo de la lectura en Alicante / Jose Navarro

Desde el colegio Port de Xàbia, su directora, Isabel Moreno, recuerda que en la mayoría de centros educativos la enseñanza no consiste en que los niños estén sentados todo el día, sino que se respetan los ritmos del alumnado, porque las clases magistrales ya no existen. "No trabajamos con horarios estancos, vamos regulando el trabajo en función de las necesidades", puntualiza, un sistema que también adoptaban antes de tener la jornada continua. La responsable educativa rechaza que sea peor la atención de los niños de 13 a 14 horas que de 15 a 17 horas. Comparte con los demás directores que en la franja de la tarde "resultaba imposible impartir contenidos que requirieran mucha concentración".

Con ello, la responsable de este centro educativo aboga por las clases de 45 minutos, en lugar de las de una hora de duración y por un recreo de media hora en Primaria más tarde (desde las 11,15 horas hasta las 11,45 horas) para que los niños aguanten hasta la hora de comer que con la jornada continua se retrasa hasta las 14 horas.

En su colegio han primado la libertad de las familias para recoger a sus hijos, porque aseguran que la conciliación es uno de sus principales objetivos. "Se puede acabar a las 14 horas de comer en casa y después volver al colegio. Siempre hay una educadora en la puerta para recibir a las familias en el horario que sea y hasta las 15 horas hay extraescolares con el Ayuntamiento que son gratuitas", agrega Moreno.

El 80 % de los centros

Aproximadamente, 80 % de los colegios de la provincia de Alicante ya tienen instaurada la jornada continua, lo que supone concentrar las clases de 9 a 14 horas, en lugar e hacer una pausa larga para comer de una hora y media o dos, y que salgan a las 16.30 o 17 horas del centro escolar.

Noticias relacionadas

El horario escolar sigue generando debate entre los expertos, mientras la Conselleria de Educación, que asegura carecer de informes oficiales sobre los efectos en el rendimiento académico, está trabajando en una nueva normativa para establecer mecanismos de revisión y de reversión de la jornada escolar. Este curso, son once los centros que abrirán las urnas para votar si cambian o no de sistema.