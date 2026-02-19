Compromís presiona a Puente para que presente en Alicante el proyecto del Parque Central

Compromís ha activado esta semana la presión política para que el Ministerio de Transportes ponga fecha, cuanto antes, a la presentación del proyecto del Parque Central de Alicante, una de las operaciones urbanísticas más esperadas de la ciudad y encallada durante años entre anuncios, calendarios fallidos y cruce de reproches entre administraciones.

Según confirman fuentes del ministerio, los diputados de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, han protagonizado un acercamiento al ministro Óscar Puente, con Ibáñez como interlocutor principal, para pedirle que retome la visita a Alicante y haga pública la propuesta. Puente, añaden esas fuentes, se ha comprometido a que la presentación se celebrará, aunque sin concretar plazos, y ha reconocido que se trata de un asunto “importante” para la ciudad.

La iniciativa de Compromís llega después de que el acto se fijara para el 2 de febrero y acabara aplazado por el accidente de tren de Adamuz. Aquel compromiso suponía, en teoría, el punto final a un “baile de fechas” que arrancó el pasado verano, cuando la agenda pública del ministro llegó a anunciar una presentación el 4 de julio que finalmente no se celebró.

Entonces, desde Urbanismo se apuntó a la necesidad de “cerrar algunas cuestiones técnicas”, sin concretar cuáles, mientras desde el ministerio se deslizó que la presentación estaba lista y que fue el equipo de gobierno quien frenó el acto.

Proyecto global

El Parque Central se apoya en el Plan Especial de la Operación Integrada OI/2, aprobado al final del mandato anterior tras ocho años bloqueado y con el visto bueno del Ayuntamiento y posteriormente de la Generalitat. El diseño que se iba a desvelar en el acto de febrero debía concretar el alcance de una intervención que contempla, según avances previos, un mínimo de 35.000 metros cuadrados de zonas verdes, alrededor de 1.400 viviendas —con el 30 % bajo algún régimen de protección pública— y espacios dotacionales.

El alcalde, Luis Barcala, ha defendido además que el documento debe ir ligado al proyecto de la futura Estación Intermodal, llamada a integrar tren, tranvía, autobús y taxi, y a un eventual soterramiento del entramado ferroviario actual.

En paralelo, la expectativa ciudadana se ha convertido en presión. La plataforma Vecindario por un Parque Central ha reactivado protestas en los últimos meses y ha reprochado públicamente la falta de información. Desde el movimiento vecinal se ha insistido en que la presentación, más allá de su formato, es una condición necesaria para dejar atrás la fase de titulares y entrar en un calendario de ejecución real.

Hay que desbloquear el proyecto del Parque Central y ejecutarlo sin más demoras Alberto Ibáñez — Diputado de Compromís

Compromís trata ahora de ocupar el espacio de “intermediación” en un proyecto que atraviesa varias administraciones. Sus concejales en Alicante acompañaron la semana pasada a vecinos del barrio de Ciudad de Asís en una protesta vinculada al Parque Central y reivindican que la presión para desbloquear la operación se está ejerciendo tanto en el Ayuntamiento como en el Congreso.

En esa línea, Ibáñez sostiene que el encuentro con Puente busca “agendar la visita a Alicante para presentar el Parque Central” y que Compromís se muestra “satisfecho” de que el ministro “reordene su agenda” para atender una demanda que considera histórica. El diputado destaca, además, que Puente no ve inconveniente en reunirse con el equipo de gobierno y en presentar una infraestructura que califica de “fundamental” para la ciudad.

Ibáñez separa el carril institucional del ruido político municipal, al defender que la agenda de inversiones “no se puede paralizar” y que el objetivo es “desbloquear el proyecto y ejecutarlo”, aunque mantiene su crítica al alcalde por la situación política abierta en Alicante.

Crisis municipal

La reactivación del calendario del Parque Central se cruza, además, con un contexto especialmente delicado en el Ayuntamiento. La ciudad arrastra el impacto del escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus, que ha tensionado el pleno y ha dejado al equipo de gobierno bajo presión. En ese escenario, Compromís plantea que la interlocución institucional para una presentación de alto perfil no puede ignorar la crisis política que atraviesa el alcalde.

El portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, defiende que el ministro “tiene que venir” y que el proyecto debe explicarse “a los vecinos”, pero reclama al PP que decida quién representa al equipo de gobierno en una cita de este calibre.

En esa misma lógica, en el ámbito político se asume que las fechas y el escenario de la presentación podrían ajustarse para evitar que el acto quede absorbido por el clima municipal. Sobre la mesa aparece la posibilidad de celebrar la comparecencia en un espacio distinto al Ayuntamiento, en un escenario neutro, una alternativa que permitiría mantener el foco en el proyecto y no en la crisis.